Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
28 октября 2021 17:55  [85] Нижегородцы вошли в число номинантов Национальной спортивной премии 2021 года
28 октября 2021 13:02  [149] Спортсменки из Нижегородской области завоевали золото и серебро на первенстве мира по самбо
27 октября 2021 15:42  [517] Нижегородские сестры Аверины завоевали медали на чемпионате мира по художественной гимнастике
26 октября 2021 15:14  [411] Нижегородскую детскую академию тенниса планируется открыть в 2022 году
26 октября 2021 11:22  [399] Посвященный 103-й годовщине ВЛКСМ стрелковый турнир прошел в Нижнем Новгороде
25 октября 2021 16:51  [745] Сборная Нижегородской области по сумо завоевала 12 медалей на кубке Европы
25 октября 2021 12:48  [331] Боксёрский поединок команд Нижнего Новгорода и Москвы прошёл при поддержке НОФ
23 октября 2021 09:38  [457] Подсветка на нижегородской телебашне будет сопровождать домашние матчи ФК "НН"
22 октября 2021 16:00  [1544] "Газпром трансгаз Нижний Новгород" стал официальным спонсором ФК "НН"
22 октября 2021 13:20  [1431] Зоран Лукич назначен тренером сборной России по баскетболу
Спорт

Нижегородцы вошли в число номинантов Национальной спортивной премии 2021 года

28 октября 2021 17:55  [85] Спорт

Фото: министерство спорта Нижегородской области

Онлайн-голосование за номинантов 12-й Национальной спортивной премии проходит на сайте sport-premia.ru с 27 октября по 2 ноября. Нижегородская область представлена в трех номинациях, сообщили в региональном Минспорта.

В номинации "Преодоление" в категории "Тренер года" заявлен главный тренер паралимпийской команды России, директор СШОР "Заря" (г. Дзержинск) Юрий Назаренко. Под его руководством паралимпийская команда России завоевала 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых медалей на XVI Паралимпийских летних играх в Токио-2020.

В номинации "Эпоха в спорте" представлен известный нижегородский тренер по конькобежному спорту Владимир Акилов. Он работает тренером с 1965 года. За полвека воспитал плеяду спортсменов высокого класса, призеров и участников зимних Олимпийских игр, чемпионов мира, Европы, СССР и России, рекордсменов мира, СССР и России: 2 заслуженных мастера спорта, 11 мастеров спорта международного класса, более 70 мастеров спорта. Также является заслуженным тренером РСФСР (с 1977 г.).

В номинации "Надежда России" в категории "Лучшая организация адаптивного спорта" участвует МБУ "СШОР «Заря" (г. Дзержинск). Паралимпийские чемпионы Андрей Вдовин, Дмитрий Сафронов и Даниил Смирнов являются воспитанниками этой спортивной школы. В отделениях СШОР занимается более 500 человек, особое социальное направление школы – работа отделения инваспорта, где акцент сделан на развитие плавания и легкой атлетики.

3 ноября будут опубликованы результаты народного голосования – по три кандидата в каждой номинации. На заключительном этапе экспертный совет определит лауреатов Премии.

Министерство спорта РФ вместе с болельщиками и экспертами назовет лауреатов в 11 номинациях: "Гордость России", "За служение спорту", "Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху", "Надежда России", "Преодоление", "Регион России", "Спорт для всех", "Спортивная солидарность", "Спортивный объект России", "Спортивный парнас", "Эпоха в спорте".

СПРАВКА:

Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта. Министерство спорта РФ вместе с экспертами и болельщиками подводят итоги и называют лучших в 11 номинациях. Всего определяются 18 победителей. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится все более популярным. Кроме того, отмечаются инфраструктурные преображения спортивной России.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Премия Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph