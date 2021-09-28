Нижегородцы вошли в число номинантов Национальной спортивной премии 2021 года Спорт

Фото: министерство спорта Нижегородской области

Онлайн-голосование за номинантов 12-й Национальной спортивной премии проходит на сайте sport-premia.ru с 27 октября по 2 ноября. Нижегородская область представлена в трех номинациях, сообщили в региональном Минспорта.

В номинации "Преодоление" в категории "Тренер года" заявлен главный тренер паралимпийской команды России, директор СШОР "Заря" (г. Дзержинск) Юрий Назаренко. Под его руководством паралимпийская команда России завоевала 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых медалей на XVI Паралимпийских летних играх в Токио-2020.

В номинации "Эпоха в спорте" представлен известный нижегородский тренер по конькобежному спорту Владимир Акилов. Он работает тренером с 1965 года. За полвека воспитал плеяду спортсменов высокого класса, призеров и участников зимних Олимпийских игр, чемпионов мира, Европы, СССР и России, рекордсменов мира, СССР и России: 2 заслуженных мастера спорта, 11 мастеров спорта международного класса, более 70 мастеров спорта. Также является заслуженным тренером РСФСР (с 1977 г.).

В номинации "Надежда России" в категории "Лучшая организация адаптивного спорта" участвует МБУ "СШОР «Заря" (г. Дзержинск). Паралимпийские чемпионы Андрей Вдовин, Дмитрий Сафронов и Даниил Смирнов являются воспитанниками этой спортивной школы. В отделениях СШОР занимается более 500 человек, особое социальное направление школы – работа отделения инваспорта, где акцент сделан на развитие плавания и легкой атлетики.

3 ноября будут опубликованы результаты народного голосования – по три кандидата в каждой номинации. На заключительном этапе экспертный совет определит лауреатов Премии.

Министерство спорта РФ вместе с болельщиками и экспертами назовет лауреатов в 11 номинациях: "Гордость России", "За служение спорту", "Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху", "Надежда России", "Преодоление", "Регион России", "Спорт для всех", "Спортивная солидарность", "Спортивный объект России", "Спортивный парнас", "Эпоха в спорте".

СПРАВКА:

Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта. Министерство спорта РФ вместе с экспертами и болельщиками подводят итоги и называют лучших в 11 номинациях. Всего определяются 18 победителей. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится все более популярным. Кроме того, отмечаются инфраструктурные преображения спортивной России.