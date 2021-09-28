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Культура и отдых

Минкультуры Нижегородской области займётся поддержкой производства национальных фильмов

28 октября 2021 18:08  [79] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство культуры Нижегородской области объявило конкурс на предоставление субсидии из бюджета Нижегородской области юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории региона. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Согласно информации, стать участником конкурса может любая кинокомпания, за исключением государственного (муниципального) учреждения, занимающаяся производством фильма или сериала на территории Нижегородской области в период 2020-2021 годов.

Основная цель предоставления субсидии – возмещение затрат, возникших в связи с производством фильмов на территории региона, в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утверждённой постановлением областного правительства от 30 апреля 2014 г. №299. Результатом государственной программы является получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории региона.

Регистрация заявок будет проходить с 29 октября по 29 ноября 2021 года по адресу электронной почты: record-cult@mail.ru.

Консультации и разъяснения по вопросам подачи заявочной документации на конкурс можно получить по электронной почте: official@kult.kreml.nnov.ru или по телефонам: (831) 416-23-52, 416-23-53.

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Теги:
Кинематограф Конкурсы
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