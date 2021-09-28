Участок дороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево в Нижегородской области отремонтирован по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участок дороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево в Нижегородской области отремонтирован по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом рассказали в правительстве Нижегородской области.

"Этой дорогой пользуются и местные жители, и туристы, которые едут в Макарьевский монастырь. Направление популярное и важное для региона, но состояние дороги долгое время оставляло желать лучшего. В последние годы многое делается для развития дорожной сети кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", но и на севере региона много мест, куда ездят и нижегородцы, и гости из других регионов. Туризм – одна из развивающихся отраслей экономики, перспективных для инвесторов. Неслучайно в нашей стране вводится новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Повышение транспортной доступности точек притяжения – хороший пример синергии нацпроектов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин сообщил, что на ремонт участка дороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево в этом году направлено 367 млн рублей.

Площадь ремонта составила около 120 тыс. кв. метров, протяженность отремонтированного участка – около 17 км. Специалисты уложили два слоя асфальтобетона.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, полковник полиции Сергей Китаев, дорожное покрытие на всем протяжении участка было изношено и не соответствовало требованиям ГОСТ Р 50597-2017, имелись многочисленные дефекты в виде продольной неровности, колейности, выбоин различных форм и размеров.

Для обеспечения безопасности движения на отремонтированном участке заменили 65 дорожных знаков, установили семь новых остановочных павильонов, построили пять посадочных площадок. Также там нанесена тактильная разметка поперек проезжей части. Она привлекает внимание водителей к сложным поворотам, напоминает о необходимости снизить скорость и таким образом повышает безопасность дорожного движения.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.