Стипендиаты "Теплоэнерго" из НГТУ побывали на производственных объектах предприятия Бизнес

Фото: Теплоэнерго

Студенты Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, победившие в конкурсном отборе на получение специальных стипендий АО "Теплоэнерго", побывали на Нагорной теплоцентрали и в центральном аварийно-диспетчерском управлении предприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Экскурсия была организована в качестве поощрения активных студентов, обучающихся на профильных для "Теплоэнерго" направлениях. Студентам НГТУ вручили свидетельства на получение стипендий и показали единый информационный центр предприятия, где собираются, обрабатываются и координируются все данные о производственных процессах.

Экскурсию провел генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

"Мы не первый год сотрудничаем с НГТУ, у нас много совместных проектов. У вуза отличная научная база, и каждый из участников стипендиального конкурса показал, что не просто держит руку на пульсе в части современных технических вызовов, но и смотрит в будущее. Я рад видеть сегодня на крупнейшем объекте "Теплоэнерго" наших возможных будущих коллег и уверен, что полученное понимание производственных процессов поможет им в качественном освоении учебных дисциплин, и в выборе направления для карьеры", - сказал он.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" во время экскурсии рассказал студентам о внедрении на предприятии современных энергоэффективных технологий, применении цифровых решений и об организации производственных процессов.

Вместе со своими студентами на экскурсии в АО "Теплоэнерго" побывал и ректор НГТУ Сергей Дмитриев. Он обратил их внимание на применение бережливых технологий в компании и подчеркнул, что вуз также использует эти принципы в своей работе.

Сергей Дмитриев отметил, что Нижегородский государственный технический университет активно сотрудничает с "Теплоэнерго", в частности, в области подготовки кадров, поскольку вуз видит будущее успешное трудоустройство своих студентов именно в получении ими большого объема практических знаний и навыков во время обучения.

"Наши студенты сегодня смогли увидеть, как совершенствуются технологические процессы в городе. Безусловно, будущим выпускникам будет интересно работать на современном автоматизированном оборудовании, которое они здесь увидели", - заявил Сергей Дмитриев.

Стипендиат АО "Теплоэнерго" Дарья Караваева, студентка 4 курса бакалавриата Института ядерной энергетики и технической физики НГТУ также поделилась впечатлениями от экскурсии и в целом от взаимодействия с предприятием.

"Экскурсия мне очень понравилась, и я бы хотела сюда прийти работать – мне кажется, это очень престижное предприятие. Здесь используются современные системы связи, а значит, моя специальность - инфокоммуникационные технологии и системы связи – в "Теплоэнерго" очень востребована", - считает она.

Напомним, "Теплоэнерго" заключило соглашения о сотрудничестве с НГТУ, ННГАСУ и ННГУ. Они предполагают активное взаимодействие в области образования, науки, разработки и реализации программ профессионального образования, организации практик и стажировок студентов, а также трудоустройства выпускников профильных направлений.

СПРАВКА:

Победителями конкурсного отбора первого семестра 2021-2022 года в НГТУ стали студенты второго курса магистратуры, обучающиеся по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника" Татьяна Демкина и Евгений Прикота, студентка первого курса магистратуры направления "Теплоэнергетика и теплотехника" Анастасия Птицына, а также Дарья Караваева и Денис Куляба – студенты четвертого курса бакалавриата по направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы связи".

Стипендии были учреждены в рамках соглашения о сотрудничестве между Теплоэнерго и НГТУ, которое было подписано в 2019 году. Предприятие выплачивает стипендии по пять тысяч рублей в месяц пяти студентам, прошедшим отбор совместной комиссии университета и Теплоэнерго. Стипендия назначается на один семестр. На стипендию могут претендовать студенты дневной формы обучения, которые обучаются в НГТУ специальностям, востребованным в Теплоэнерго.

Стипендиаты получают преимущество при трудоустройстве в Теплоэнерго, в том числе на последних курсах обучения. Кроме того, стипендиаты смогут проходить стажировку в Теплоэнерго, участвовать в тренингах и других практиках, входящих в программу развития профессиональных компетенций.