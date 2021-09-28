Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
29 октября 2021 09:11  [88] Стипендиаты "Теплоэнерго" из НГТУ побывали на производственных объектах предприятия
28 октября 2021 17:36  [214] Полмиллиона абонентов вернулись в билайн
28 октября 2021 16:17  [325] Минимущества через суд взыскивает с застройщика гостиницы в центре Нижнего Новгорода более 21 млн рублей
28 октября 2021 13:52  [289] Депутаты Заксобрания внесли изменения в КоАП Нижегородской области
28 октября 2021 13:30  [203] Группа "Открытие" выступила дистрибуционным агентом IPO Softline
28 октября 2021 11:30  [291] Индивидуальный предприниматель украсит Нижний Новгород к Новому году и Рождеству
28 октября 2021 11:00  [209] Украшенная хохломой к юбилею Нижнего Новгорода ракета стартовала с Байконура
28 октября 2021 10:04  [906] Правительство Нижегородской области рассматривает варианты введения дополнительных мер поддержки для бизнеса
28 октября 2021 09:42  [258] Почти 90% сотрудников ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" вакцинировано
27 октября 2021 18:07  [243] "Росгосстрах" продолжит полноценное обслуживание клиентов и в нерабочие дни
Бизнес

Стипендиаты "Теплоэнерго" из НГТУ побывали на производственных объектах предприятия

29 октября 2021 09:11  [88] Бизнес

Фото: Теплоэнерго

Студенты Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, победившие в конкурсном отборе на получение специальных стипендий АО "Теплоэнерго", побывали на Нагорной теплоцентрали и в центральном аварийно-диспетчерском управлении предприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Экскурсия была организована в качестве поощрения активных студентов, обучающихся на профильных для "Теплоэнерго" направлениях.   Студентам НГТУ вручили свидетельства на получение стипендий и показали единый информационный центр предприятия, где собираются, обрабатываются и координируются все данные о производственных процессах.

Экскурсию провел генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин. 

"Мы не первый год сотрудничаем с НГТУ, у нас много совместных проектов. У вуза отличная научная база, и каждый из участников стипендиального конкурса показал, что не просто держит руку на пульсе в части современных технических вызовов, но и смотрит в будущее. Я рад видеть сегодня на крупнейшем объекте "Теплоэнерго" наших возможных будущих коллег и уверен, что полученное понимание производственных процессов поможет им в качественном освоении учебных дисциплин, и в выборе направления для карьеры", - сказал он.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" во время экскурсии рассказал студентам о внедрении на предприятии современных энергоэффективных технологий, применении цифровых решений и об организации производственных процессов.

Вместе со своими студентами на экскурсии в АО "Теплоэнерго" побывал и ректор НГТУ Сергей Дмитриев. Он обратил их внимание на применение бережливых технологий в компании и подчеркнул, что вуз также использует эти принципы в своей работе.

Сергей Дмитриев отметил, что Нижегородский государственный технический университет активно сотрудничает с "Теплоэнерго", в частности, в области подготовки кадров, поскольку вуз видит будущее успешное трудоустройство своих студентов именно в получении ими большого объема практических знаний и навыков во время обучения.

"Наши студенты сегодня смогли увидеть, как совершенствуются технологические процессы в городе. Безусловно, будущим выпускникам будет интересно работать на современном автоматизированном оборудовании, которое они здесь увидели", - заявил Сергей Дмитриев.

Стипендиат АО "Теплоэнерго" Дарья Караваева, студентка 4 курса бакалавриата Института ядерной энергетики и технической физики НГТУ также поделилась впечатлениями от экскурсии и в целом от взаимодействия с предприятием.

"Экскурсия мне очень понравилась, и я бы хотела сюда прийти работать – мне кажется, это очень престижное предприятие. Здесь используются современные системы связи, а значит, моя специальность - инфокоммуникационные технологии и системы связи – в "Теплоэнерго" очень востребована", - считает она.

Напомним, "Теплоэнерго" заключило соглашения о сотрудничестве с НГТУ, ННГАСУ и ННГУ. Они предполагают активное взаимодействие в области образования, науки, разработки и реализации программ профессионального образования, организации практик и стажировок студентов, а также трудоустройства выпускников профильных направлений.

СПРАВКА:

Победителями конкурсного отбора первого семестра 2021-2022 года в НГТУ стали студенты второго курса магистратуры, обучающиеся по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника" Татьяна Демкина и Евгений Прикота, студентка первого курса магистратуры направления "Теплоэнергетика и теплотехника" Анастасия Птицына, а также Дарья Караваева и Денис Куляба – студенты четвертого курса бакалавриата по направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы связи".

Стипендии были учреждены в рамках соглашения о сотрудничестве между Теплоэнерго и НГТУ, которое было подписано в 2019 году. Предприятие выплачивает стипендии по пять тысяч рублей в месяц пяти студентам, прошедшим отбор совместной комиссии университета и Теплоэнерго. Стипендия назначается на один семестр. На стипендию могут претендовать студенты дневной формы обучения, которые обучаются в НГТУ специальностям, востребованным в Теплоэнерго.

Стипендиаты получают преимущество при трудоустройстве в Теплоэнерго, в том числе на последних курсах обучения. Кроме того, стипендиаты смогут проходить стажировку в Теплоэнерго, участвовать в тренингах и других практиках, входящих в программу развития профессиональных компетенций.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НГТУ Студенты Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph