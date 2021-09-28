Красная подсветка включится на нижегородской телебашне в поддержку акции по борьбе с инсультом Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Красная подсветка включится на нижегородской телебашне в поддержку акции "Оденься в красное!", приуроченной ко Дню борьбы с инсультом, 29 октября. Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТРС.

Акция ежегодно проводится Российским кардиологическим обществом, чтобы повысить уровень осведомленности населения о рисках, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Красный цвет обозначает тревогу, вызванную стремительным ростом летальности от заболеваний системы кровообращения.

В акции также примут участие другие телебашни РТРС в Великом Новгороде, Саранске, Казани, Ростове-на-Дону, Твери, Самаре, Перми, Туле, Челябинске и других городах. На медиафасадах Останкинской башни появится изображение пульсирующего сердца с белыми очертаниями на красном фоне.