Красная подсветка включится на нижегородской телебашне в поддержку акции по борьбе с инсультом

Красная подсветка включится на нижегородской телебашне в поддержку акции "Оденься в красное!", приуроченной ко Дню борьбы с инсультом, 29 октября. Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТРС.
Акция ежегодно проводится Российским кардиологическим обществом, чтобы повысить уровень осведомленности населения о рисках, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Красный цвет обозначает тревогу, вызванную стремительным ростом летальности от заболеваний системы кровообращения.
В акции также примут участие другие телебашни РТРС в Великом Новгороде, Саранске, Казани, Ростове-на-Дону, Твери, Самаре, Перми, Туле, Челябинске и других городах. На медиафасадах Останкинской башни появится изображение пульсирующего сердца с белыми очертаниями на красном фоне.
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