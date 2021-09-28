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Происшествия

Школьник попал под колеса ГАЗели в Московском районе Нижнего Новгорода

29 октября 2021 10:11  [28] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Школьник попал под колеса автомобиля в Московском районе Нижнего Новгорода 28 октября. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 10:45 на ул. Чаадаева, 10.

Согласно информации, 52-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ 2834 совершил наезд на четвероклассника. Тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате 10-летний мальчик был госпитализирован с сотрясением головного мозга и травмой головы.

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Теги:
Дети ДТП Московский район
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