Школьник попал под колеса ГАЗели в Московском районе Нижнего Новгорода Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Школьник попал под колеса автомобиля в Московском районе Нижнего Новгорода 28 октября. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 10:45 на ул. Чаадаева, 10.

Согласно информации, 52-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ 2834 совершил наезд на четвероклассника. Тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате 10-летний мальчик был госпитализирован с сотрясением головного мозга и травмой головы.