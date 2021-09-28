Школьник попал под колеса ГАЗели в Московском районе Нижнего Новгорода

Школьник попал под колеса автомобиля в Московском районе Нижнего Новгорода 28 октября. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла в 10:45 на ул. Чаадаева, 10.
Согласно информации, 52-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ 2834 совершил наезд на четвероклассника. Тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате 10-летний мальчик был госпитализирован с сотрясением головного мозга и травмой головы.
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