Нижегородские волонтеры проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Волонтеры "Единой России", "Молодой Гвардии" и другие участники акции "Мы вместе" проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Так, 28 октября в региональном волонтерском центре партии был организован временный выездной пункт вакцинации.

Как сообщил руководитель регионального исполнительного комитета и волонтерского центра партии "Единая Россия" Алексей Антонов, в этот день вакцинировались более двадцати добровольцев. Несколько человек сделали прививку первым компонентом "Спутник V", некоторые - вторым, остальные – ревакцинировались.

"Волонтеры сами вышли с такой инициативой. Большое спасибо врачам, которые оперативно откликнулись на просьбу приехать к нам в центр. Наши добровольцы каждый день работают с людьми и понимают всю ответственность. Важно обезопасить и самих волонтеров, и тех, кому они оказывают помощь, а это чаще всего бывают люди из группы риска – жители 65 и старше и нижегородцы с хроническими заболеваниями. Добровольцы доставляют им лекарства, продукты. Многочисленные контакты с людьми во время помощи в медицинских учреждениях, выполнения заявок жителей, все это – риск, который нужно исключить. И, конечно, чтобы обезопасить себя и окружающих, важно сделать прививку от коронавирусной инфекции. А убеждать нужно на своем примере. Вакцинация действительно спасает здоровье и жизни", - сказал Алексей Антонов.

Например, волонтер Владислав Ершов считает вакцинацию надежным способом защитить свое здоровье.

"Я вакцинировался полгода назад "Спутником V", сегодня сделал ревакцинацию, чтобы защитить себя, родных и без риска продолжать волонтерскую деятельность, не подвергать опасности других людей. Конечно, когда мы выезжаем на заявки, всегда используем маски, перчатки, антисептики, но это не дает стопроцентной гарантии. Мы все должны понимать, что угроза заболеть реальная, и нужно сделать все, чтобы ее избежать. Остановить распространение вируса можно только совместными усилиями, а для этого нужно выработать коллективный иммунитет. Вакцинация поможет остановить распространение опасной болезни", - заявил он.

По словам и.о. заведующей терапевтическим отделением поликлиники №7 Нижнего Новгорода Маргариты Рассихиной, вакцинация и соблюдение санитарных мер безопасности помогут сдержать распространение коронавирусной инфекции.

"Вакцинироваться надо, тем более сейчас, когда ситуация ухудшается, растет число заболевших. Не надо бояться вакцинироваться. Если бы на первых этапах пандемии было больше вакцинированных, намного легче и проще было бы пережить эту волну распространения коронавируса, было бы намного меньше тяжелых случаев заболевания", - уверена она.

Напомним, волонтерский центр "Единой России" начал работу в Нижегородской области 23 марта 2020 года. Волонтеры выполняют непрофильную работу в больницах и поликлиниках, дежурят в колл-центрах, помогают медикам с транспортом, развозят лекарства больным на дом, оказывают адресную помощь, проводят разъяснительную работу среди нижегородцев по профилактике заболевания.

Обратиться в региональный волонтерский центр можно по телефону 8 (831) 439-74-06.

Добровольцем волонтерского центра может стать любой желающий. Для этого достаточно оставить заявку по вышеуказанному номеру телефона или заполнить онлайн-форму на сайте регионального отделения "Единой России".