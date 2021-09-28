Пятеро нижегородцев переведены из психоневрологических интернатов на сопровождаемое проживание Общество

Фото: Александра Лобастова, "Богородская газета"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пятеро нижегородцев переведены из психоневрологических интернатов на сопровождаемое проживание 29 октября. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

Они переехали в специальный жилой дом в Богородске.

"В 2021 году стартовал пилотный этап проекта. К 1 ноября при поддержке команды "Региона Заботы" стены интернатов покинут в общей сложности 11 человек. Проект мы планируем расширять. Участников будем отбирать по итогам обследования. Для этого эксперты "Региона заботы" и Федерального научного центра реабилитации инвалидов им. Альбрехта разработали специальные анкеты", - рассказал министр социальной политики Нижегородской области Юрий Хабров.

Первая пара - Саша и Света - переселились из Богородского ПНИ в спецжилдом в июне 2021 года. По словам министра, за прошедшие пять месяцев они научились самостоятельно вести быт и устроились на работу.

В рамках пилотного этапа в первые несколько недель или месяцев, в зависимости от потребности, подопечных сопровождают социальные работники: учат ходить в магазины, вести бюджет, покупать одежду и продукты, пользоваться банкоматами, готовить, вести домашнее хозяйство, искать работу, общаться с людьми вне стен интерната.

В таком формате подопечные живут в течение шести месяцев. По итогам они смогут принять решение: остаться в квартире в спецжилдоме или вернуться в интернат.

Ранее сообщалось, что проект "Регион заботы" набирает волонтеров для помощи подопечным психоневрологических интернатов Нижегородской области.