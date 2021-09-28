Движение автобуса А-27 временно изменится в Нижнем Новгороде

Движение автобуса А-27 (Высоково - Сады Нижегородец) временно изменится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Дело в том, что с 8:00 30 октября до 20:00 19 ноября на участке улицы Артельной напротив дома №15 к.3 будет временно прекращено движение транспорта. Там будут прокладывать водопровод.
Маршрут следования автобуса А-27 сократится до остановки "Улица Артельная".
Специалисты департамента также рекомендуют водителям ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Объезд зоны производства работ будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие движение, и предупреждающие аншлаги.
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