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Общество

Движение автобуса А-27 временно изменится в Нижнем Новгороде

29 октября 2021 16:49  [123] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение автобуса А-27 (Высоково - Сады Нижегородец) временно изменится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Дело в том, что с 8:00 30 октября до 20:00 19 ноября на участке улицы Артельной напротив дома №15 к.3 будет временно прекращено движение транспорта. Там будут прокладывать водопровод.

Маршрут следования автобуса А-27 сократится до остановки "Улица Артельная".

Специалисты департамента также рекомендуют водителям ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Объезд зоны производства работ будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие движение, и предупреждающие аншлаги.

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Теги:
Ремонтные работы Транспорт
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