Движение автобуса А-27 временно изменится в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение автобуса А-27 (Высоково - Сады Нижегородец) временно изменится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Дело в том, что с 8:00 30 октября до 20:00 19 ноября на участке улицы Артельной напротив дома №15 к.3 будет временно прекращено движение транспорта. Там будут прокладывать водопровод.

Маршрут следования автобуса А-27 сократится до остановки "Улица Артельная".

Специалисты департамента также рекомендуют водителям ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Объезд зоны производства работ будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие движение, и предупреждающие аншлаги.