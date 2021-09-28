Участок федеральной трассы Р-158 в Шатковском районе отремонтировали в рамках нацпроекта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт участка федеральной трассы Нижний Новгород – Саратов завершился в Шатковском районе Нижегородской области. Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в правительстве Нижегородской области.

Государственный контракт стоимостью 365 млн рублей Главное управление автомобильных дорог региона заключило с АО "Строитель".

"Через весь поселок Шатки проходит трасса P-158. Здесь очень серьезный транзитный трафик, состоящий и из большегрузов, которые следуют на промышленные предприятия, и из туристических автобусов в направлении Большого Болдина. При этом комплексного ремонта на этом участке дороги не было более 20 лет. Очень важно было привести его в надлежащее состояние", - заявил директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.

Он добавил, что специалисты особое внимание уделяли безопасности дорожного движения, поскольку капитальный ремонт проводился и в жилой зоне.

Отремонтированный участок протяженностью 5,5 км проходит в рабочем поселке Шатки по улицам Нечаевка, 1 Мая, Центральной и Ленина. Подрядчик уложил три слоя асфальтобетонного покрытия и укрепил обочины, построил мостовой переход через реку Елховку и водопропускные трубы. Также были сделаны тротуары и парковка, 11 автобусных остановок, светофор и наружное освещение, установлены дорожные знаки, пешеходное и барьерное ограждение, нанесена разметка термопластиком.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". В рамках нацпроекта проходит в том числе модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.

Ранее сообщалось, что на трассе Р-158 в Шатковском районе стартовал капитальный ремонт моста через реку Озёрка. Завершить все работы планируется в июне 2022 года.