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Общество

Памятный знак "Парк Ленинского комсомола" открыли в нижегородской "Швейцарии"

29 октября 2021 17:41  [62] Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Нижнем Новгороде в парке "Швейцария" 29 октября состоялась торжественная церемония открытия памятного знака, приуроченная ко Дню Комсомола. В ней принял участие председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В митинге по возвращению памятной доски "Парк Ленинского комсомола" на своё историческое место также приняли участие представители администрации Нижнего Новгорода, Приокского района, ветераны комсомола, молодёжь, областной штаб СО, представители РСМ, городского студенческого совета.

Напомним, 29 октября, отмечается день рождения Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). В 1958 году по инициативе комсомольцев Приокского и Советского районов зона между Окским откосом и Арзамасским шоссе (ныне пр. Гагарина) была объявлена комсомольской стройкой. Посадки деревьев и кустарников на пустырях и склонах проводились в течение нескольких лет, был создан самый живописный и крупный в городе парк - Центральный парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола.

"ВЛКСМ уже давно прекратил свое существование, но для многих жителей нашей страны День рождения комсомола по-прежнему остается одним из любимых праздников. Все мы, прошедшие через комсомольскую юность, с теплотой вспоминаю те годы. Комсомол для молодежи был школой жизни. Для миллионов молодых людей страны он стал символом энтузиазма. Лучшие представители комсомола всегда были первыми. Они защищали Родину, возводили новые города и посёлки, строили парки, осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток. Активно участвовали в патриотическом движении, в реализации молодёжных проектов в сфере науки, культуры, образования, спорта. Комсомол ушёл в историю, но память о нём, ещё долго будет согревать душу тем, кто был частью этой молодежной организации", - отметил председатель ЗСНО Евгений Люлин.

"Парк "Швейцария", который раньше назывался парком имени Ленинского комсомола, создан и развивался благодаря активной советской молодежи. Сегодня Нижний Новгород может гордиться достойным продолжением комсомольского движения в лице молодежных объединений, ведущих общественную деятельность в городе. Памятный знак, который сегодня установили, можно назвать символом преемственности традиций и объединения людей разных эпох", - заявил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

"Сегодня, возвращается на историческое место памятная доска, которая олицетворяет вклад комсомольцев в развитие нашего города. Нам повезло: мы участвовали в работе комсомольских организаций. Это было интереснейшее время, когда мы, как в словах той песни, срывались с места и ехали "за мечтами и за запахом тайги". Мы строили города, гидроэлектростанции, поднимали целину. В этой организации мы взрослели, учились быть ответственными, дисциплинированными, порядочными, отзывчивыми, получали навыки организаторской работы", - отметил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

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Теги:
Евгений Люлин Олег Лавричев Парк Швейцария
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