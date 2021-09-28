Молодые ученые получили гранты в честь 800-летия Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Молодые ученые получили гранты в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Организатором конкурса выступило министерство образования, науки и молодежной политики региона. Проекты оценивала комиссия под председательством заместителя губернатора Андрея Саносяна.

По направлению "Зелёные технологии" было представлено 19 проектов. Они касались тем общего экологического управления (управление отходами, борьба с загрязнением воды, воздуха, восстановление земель и пр.), производства энергии и возобновляемых источников (солнечная энергия, биотопливо и пр.), смягчения последствий изменения климата, снижения вредных выбросов в атмосферу, повышения эффективности в зданиях и осветительных приборах.

В направлении "Информационные технологии и технологии искусственного интеллекта" было заявлено 10 проектов.

По итогам отбора победителями стали 15 проектов. Каждый из них получил по 333 тысячи рублей. Общее количество средств в рамках грантовой поддержки составило порядка 5 миллионов рублей.