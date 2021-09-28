Мужчина погиб в массовом ДТП в Павловском районе Происшествия

фото: ГУ МВД по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Мужчина погиб в массовом ДТП в Павловском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Смертельное ДТП произошло около 17:31 29 октября на 77 км. трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород.

По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и врезался в впереди идущий ЗАЗ.

Легковой автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Great Wall.

61-летний водитель ЗАЗ скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.