фото: ГУ МВД по Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Мужчина погиб в массовом ДТП в Павловском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Смертельное ДТП произошло около 17:31 29 октября на 77 км. трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород.
По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и врезался в впереди идущий ЗАЗ.
Легковой автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Great Wall.
61-летний водитель ЗАЗ скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.
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