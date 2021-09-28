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Бизнес

Более 20 нарушений эпидемиологических норм выявлено в заведениях Нижнего Новгорода

30 октября 2021 12:43  [108] Бизнес
скриншот с видео пресс-службы правительства Нижегородской области

скриншот с видео пресс-службы правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Более 20 нарушений эпидемиологических норм выявлено в заведениях Нижнего Новгорода за сутки. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, накануне сотрудники полиции проверили соблюдение антикоронавирусных мер в 448 заведениях общепита и торговли Нижнего Новгорода, в том числе в 207 объектах проверялась работа в ночное время.

В итоге правоохранители зафиксировали 61 административное правонарушение, в том числе 24 нарушения – по статье 20.6.1 КОАП в связи с неисполнением указа губернатора "О введении режима повышенной готовности", а также 20 административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности.

Из незаконного оборота изъято 2,267 тыс. литров алкогольной продукции.

Напомним, что в период нерабочих дней – до 7 ноября включительно – в Нижегородской области допускается работа общепита навынос, но при условии, что покупатель находится на улице и не заходит в помещение, передача заказа может осуществляться только бесконтактно (на подносе, через прилавок и т.п.). В случае же, если заведение находится внутри здания без внешних входов или окон, возможна лишь доставка заказов.

Кроме того, до 15 ноября 2021 года с 23:00 до 6:00 обслуживание посетителей возможно исключительно навынос и в формате доставки. Т.е. данная норма сохранится и после завершения нерабочих дней.

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Теги:
Карантин Коронавирус
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