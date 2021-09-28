Патрулирование благоустроенных общественных мест могут усилить в Нижнем Новгороде

фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Обращения об организации дополнительного патрулирования в ночное время суток общественно значимых пространств направлены в отделы полиции Нижнего Новгорода. Об этом заявил в Instagram депутат городской Думы Нижнего Новгорода Герман Карачевский.
Так же, по его словам, планируется поднять вопрос о необходимости установки систем видеонаблюдения в зонах отдыха и на территориях общественно значимых пространств.
Поводом к такому решению послужило известие, что вандалы разрисовали монумент с истребителем на бульваре Авиастроителей Московского района.
"Очень обидно что не берегут такие значимые места отдыха", - прокомментировал депутат.
По данным районных властей, памятник уже очистили от вандальных надписей. Бульвар был благоустроен в 2020 году. По факту повреждения монумента районная администрация также намерена обратиться в полицию.
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