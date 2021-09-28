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Спорт

Глеб Никитин поздравил Дину Аверину с 18 победой на ЧМ по художественной гимнастике

30 октября 2021 15:41  [1] Спорт

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Губернатор Глеб Никитин поздравил Дину Аверину с 18 победой на ЧМ по художественной гимнастике. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Чемпионат мира продлится в Китакюсю (Япония) до 31 октября. 30 октября Дина Аверина в 18-й раз стала чемпионкой мира, побив рекорд Евгении Канаевой, которая 17 раз завоевывала золотые медали мирового первенства.

"Достижение Дины Авериной войдет в историю российского и мирового спорта. Это прекрасный пример силы человеческого духа, способного не только на максимум использовать внутренние ресурсы, но и преодолевать внешние обстоятельства. Дина и Арина - гордость Нижегородской области и образец для всех наших спортсменов. Все моменты, связанные с судейством, не сломили их и не лишили стремления к новым победам", - прокомментировал Глеб Никитин.

"Символично, что этот прекрасный результат мы увидели сегодня - в День тренера. Благодарю всех, кто работает над успехами своих воспитанников. Яркий пример служения профессии - первый тренер Дины и Арины - Лариса Белова. Желаю всем тренерам здоровья и новых достижений!" - добавил губернатор Нижегородской области.

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