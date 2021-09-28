Нижегородские инновационные проекты претендуют на гранты в 500 тыс. рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородские инновационные проекты претендуют на гранты в 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Финалисты конкурса "Умник-2021" представили на суд жюри 74 проекта.

Эксперты знакомились с презентациями в режиме онлайн, по видеосвязи. Грантовый конкурс проводит Фонд содействия инновациям совместно с региональным представительством – технопарком "Анкудиновка".

С приветственным словом к финалистам проекта обратились заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и министр промышленности торговли и предпринимательства Максим Черкасов.

"Одним из приоритетов для Нижегородской области является укрепление инновационной экономики, которая основывается на внедрении новых технологий, на развитии высокотехнологичных компаний. Безусловно, конкурс "Умник" играет важную роль для стимулирования научно-технологичного прогресса региона. Особенно важно, что он рассчитан на студентов, аспирантов и молодых ученых, дает им возможность для самореализации - для некоторых это первый серьезный опыт в предпринимательстве", - отметил Андрей Саносян.

Заместитель губернатора подчеркнул, что конкурс предоставляет хорошую возможность быстро встать продукту на коммерческие рельсы, и очень важно использовать такой шанс по максимуму.

"Надеюсь, что проекты всех сегодняшних участников впоследствии превратятся в новый инновационный бизнес", - сказал Андрей Саносян.

Максим Черкасов напомнил, что программа реализуется ФСИ совместно с технопарком "Анкудиновка" с 2015 года. За этот период 135 проектов молодых ученых получили 65,9 млн рублей на развитие своих проектов.

"В Нижегородской области создана действительно благоприятная среда для реализации программы "Умник". Вузы, органы власти и инновационная инфраструктура региона совместно работают для реализации заложенного в программе потенциала. Уверен, что все участники, представившие сегодня свои проекты, независимо от того, получат они грант или нет, вынесут для себя много нового и полезного для будущей работы и развития своих проектов", - сказал Максим Черкасов.

Руководитель представительства ФСИ в Нижегородской области – технопарка "Анкудиновка" - Тимур Радаев рассказал, что после общей части финалисты были разделены на два потока, в зависимости от выбранной тематики. В первом блоке были представлены проекты по направлениям "Цифровые технологии", "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии" и "Ресурсосберегающая энергетика". Участники второго блока представили свои проекты по направлениям: "Медицина и технологии здоровьесбережения", "Новые материалы и химические технологии" и "Биотехнологии".

"Больше всего проектов было представлено по направлениям "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии" и "Медицина и технологии здоровьесбережения". Проекты в этих сферах сегодня очень актуальны и востребованы. Оценивают их перспективность квалифицированные эксперты – более 30 человек – это руководители инновационных предприятий, медицинских и образовательных учреждений. Можно с уверенностью сказать, что получателями грантов станут по-настоящему самые перспективные проекты" - заявил Тимур Радаев.

Победители конкурса "Умник-2021" - авторы лучших проектов – будут объявлены в декабре 2021 года после всестороннего анализа представленных материалов. Победители получат гранты в размере 500 тыс. рублей.

СПРАВКА

Конкурс "Умник" проводится Фондом содействия инноваций совместно с технопарком "Анкудиновка" с 2015 года и рассчитан на студентов, аспирантов и молодых ученых в возрасте от 18 до 30 лет. Программа направлена на поддержку технологических идей молодых ученых и инноваторов с дальнейшим выходом на рынок и самоокупаемость.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) – государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного учреждения, образованная в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. №65. Его основной задачей является содействие в реализации инновационных проектов и идей.