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Общество

Сергей Глаголев: "Выход из пандемии и снижение заболеваемости возможны только при проведении вакцинации"

30 октября 2021 20:03  [1] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Замминистра здравоохранения РФ в рамках поручения президента Владимира Путина прибыл в Нижегородскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Выход из пандемии и снижение заболеваемости возможны только при проведении вакцинации", - заявил чиновник.

Вместе с заместителем губернатора Нижегородской области, министром здравоохранения региона Давидом Мелик-Гусейновым Сергей Глаголев оценил работу поликлиники №7 и пункта вакцинации в одном из торговых центров в Нижнем Новгороде.

"В настоящее время в Нижегородской области сохраняется непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, достаточно заполнены учреждения здравоохранения, велико число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Министерство здравоохранения России осуществляет круглосуточный мониторинг наличия лекарственных препаратов, совместно с Минпромторгом РФ контролируется обеспечение пациентов кислородом, принимаются все усилия, направленные на профилактику дефицита лекарственных средств и контроль своевременности и качества оказания медпомощи", - рассказал Сергей Глаголев.

Он подчеркнул максимально эффективную работу всей системы здравоохранения, однако отметил, что выход из пандемии и снижение заболеваемости возможны только при проведении массовой вакцинации.

"С учетом тяжелой эпидобстановки начинать вакцинацию рекомендуют с двухкомпонентной вакцины, и здесь не нужно стремиться бежать за скорейшим получением QR-кода. Особенно я хотел бы отметить необходимость вакцинации пожилых пациентов, процент охвата которых иммунизацией в настоящее время далек от установленных руководством страны. Также необходимо жестко соблюдать санитарные ограничения, осуществлять контроль QR-кодов во всех общественных местах, где соответствующие ограничения вводятся руководством региона. Эти вещи должны контролироваться максимально пристально, как и соблюдение масочного режима в транспорте", - добавил Сергей Глаголев.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поддержка правительства России особенно важна для быстрого реагирования на возникающие вызовы в период пандемии.

"Коронавирус показал необходимость максимально четкой координации всех уровней власти. Это касается как работы здравоохранения, так и поддержки бизнеса и граждан. Сегодня перед нами стоят серьезные задачи по вакцинации и обеспечению стабильности системы здравоохранения. Их выполнение позволит стабилизировать ситуацию в целом", - отметил Глеб Никитин.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев напомнил, что представители ведомства, а также заместители руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в настоящее время по поручению президента РФ Владимира Путина в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся во многих регионах РФ, осуществляют визиты в различные субъекты федерации, где на местах оценивают оказание медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией и ход вакцинопрофилактики от Covid-19.

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Теги:
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