Выбор недорого и качественного авто из США

Машины из Америки не следует сравнивать со сплошным и нефункциональным хламом, выдаваемым за новые ТС. В последние годы рынок преобразился до неузнаваемости, ввозимые лоты улучшились качественно благодаря улучшенным торговым отношениям между странами, пересмотренному законодательству.

Положительные плюсы битых машин из США

Бывшие в эксплуатации авто, транспортируемые из Америки, представлены такими позициями:

пикапы;

кроссоверы;

спорткары;

седаны.

Практически отсутствуют проблемы, связанные с доставкой любой интересующей единицы.

Положительный момент подержанного транспорта заключается в низкой цене. Страховые аукционы машины с наличием повреждений реализуют на выгодных условиях. Реальной остается возможность покупки ТС с чистыми документами и хорошей сервисной историей, подтвержденным пробегом в пределах 5 000 долларов.

Отдельного внимания заслуживает максимальная комплектация. Ведь американцы в основном приобретают машины для личного пользования с богатым и полным оснащением. Например, многие лот, реализуемые с аукционов, имеют:

подогрев всех сидений;

круиз-контроль;

навигацию предустановленного типа;

мульимедийные качественные системы и пр.

Стоит обратить внимание на качество, функциональность и надежность коробок передач, двигателей, ходовых. В американских авто присутствуют лучшие запчасти, а их эксплуатация осуществляется по отличным дорогам. Не удивительно, что даже при пробеге до 200 тысяч машина выглядит отлично и не нуждается в капитальном ремонте. Внутреннее оснащение пребывает в отличном положении.

Позиции, заслуживающие внимания

США демонстрирует огромный рынок машин, мотоциклов, скутеров, автодомов, снегоходов, прицепов и пр. Транспорт в битом состоянии реализуется по низким и выгодным ценам. Так, авто, побывавшее в ДТП, можно сторговать на 40% дешевле в сравнении с аналогичной машиной на местном рынке.

Популярные машины:

высококлассные седаны на примере Хонды, Ауди, Тойоты, под ключ востребованные позиции несложно доставить в Украину за 12-15 тыс. долларов;

кроссоверы, среди которых бесспорными лидерами остаются внедорожники рамного типа, оснащенные практически неубиваемыми моторами, подвеской, пример – Mercedes, Lexus, Land Rover и пр.;

электрокары помогут существенно сэкономить, они работают на «чистой» энергии, оснащаются усиленными батареями, выгодные в ремонте;

пикапы, еще не слишком распространенные в Украине;

минивэны, рассчитанные на семейную эксплуатацию.

Выбор авто из США огромен. Каждый покупатель подберет себе машину, соответствующую заявленным требованиям.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.