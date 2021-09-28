Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Выбор недорого и качественного авто из США

01 ноября 2021 08:59  [82]

Машины из Америки не следует сравнивать со сплошным и нефункциональным хламом, выдаваемым за новые ТС. В последние годы рынок преобразился до неузнаваемости, ввозимые лоты улучшились качественно благодаря улучшенным торговым отношениям между странами, пересмотренному законодательству.

Положительные плюсы битых машин из США

Бывшие в эксплуатации авто, транспортируемые из Америки, представлены такими позициями:

  • пикапы;
  • кроссоверы;
  • спорткары;
  • седаны.

Практически отсутствуют проблемы, связанные с доставкой любой интересующей единицы.

Положительный момент подержанного транспорта заключается в низкой цене. Страховые аукционы машины с наличием повреждений реализуют на выгодных условиях. Реальной остается возможность покупки ТС с чистыми документами и хорошей сервисной историей, подтвержденным пробегом в пределах 5 000 долларов.

Отдельного внимания заслуживает максимальная комплектация. Ведь американцы в основном приобретают машины для личного пользования с богатым и полным оснащением. Например, многие лот, реализуемые с аукционов, имеют:

  • подогрев всех сидений;
  • круиз-контроль;
  • навигацию предустановленного типа;
  • мульимедийные качественные системы и пр.

Стоит обратить внимание на качество, функциональность и надежность коробок передач, двигателей, ходовых. В американских авто присутствуют лучшие запчасти, а их эксплуатация осуществляется по отличным дорогам. Не удивительно, что даже при пробеге до 200 тысяч машина выглядит отлично и не нуждается в капитальном ремонте. Внутреннее оснащение пребывает в отличном положении.

Позиции, заслуживающие внимания

США демонстрирует огромный рынок машин, мотоциклов, скутеров, автодомов, снегоходов, прицепов и пр. Транспорт в битом состоянии реализуется по низким и выгодным ценам. Так, авто, побывавшее в ДТП, можно сторговать на 40% дешевле в сравнении с аналогичной машиной на местном рынке.

Популярные машины:

  • высококлассные седаны на примере Хонды, Ауди, Тойоты, под ключ востребованные позиции несложно доставить в Украину за 12-15 тыс. долларов;
  • кроссоверы, среди которых бесспорными лидерами остаются внедорожники рамного типа, оснащенные практически неубиваемыми моторами, подвеской, пример – Mercedes, Lexus, Land Rover и пр.;
  • электрокары помогут существенно сэкономить, они работают на «чистой» энергии, оснащаются усиленными батареями, выгодные в ремонте;
  • пикапы, еще не слишком распространенные в Украине;
  • минивэны, рассчитанные на семейную эксплуатацию.

Выбор авто из США огромен. Каждый покупатель подберет себе машину, соответствующую заявленным требованиям.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph