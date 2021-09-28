Выбор недорого и качественного авто из США

Машины из Америки не следует сравнивать со сплошным и нефункциональным хламом, выдаваемым за новые ТС. В последние годы рынок преобразился до неузнаваемости, ввозимые лоты улучшились качественно благодаря улучшенным торговым отношениям между странами, пересмотренному законодательству.
Положительные плюсы битых машин из США
Бывшие в эксплуатации авто, транспортируемые из Америки, представлены такими позициями:
Практически отсутствуют проблемы, связанные с доставкой любой интересующей единицы.
Положительный момент подержанного транспорта заключается в низкой цене. Страховые аукционы машины с наличием повреждений реализуют на выгодных условиях. Реальной остается возможность покупки ТС с чистыми документами и хорошей сервисной историей, подтвержденным пробегом в пределах 5 000 долларов.
Отдельного внимания заслуживает максимальная комплектация. Ведь американцы в основном приобретают машины для личного пользования с богатым и полным оснащением. Например, многие лот, реализуемые с аукционов, имеют:
Стоит обратить внимание на качество, функциональность и надежность коробок передач, двигателей, ходовых. В американских авто присутствуют лучшие запчасти, а их эксплуатация осуществляется по отличным дорогам. Не удивительно, что даже при пробеге до 200 тысяч машина выглядит отлично и не нуждается в капитальном ремонте. Внутреннее оснащение пребывает в отличном положении.
Позиции, заслуживающие внимания
США демонстрирует огромный рынок машин, мотоциклов, скутеров, автодомов, снегоходов, прицепов и пр. Транспорт в битом состоянии реализуется по низким и выгодным ценам. Так, авто, побывавшее в ДТП, можно сторговать на 40% дешевле в сравнении с аналогичной машиной на местном рынке.
Популярные машины:
Выбор авто из США огромен. Каждый покупатель подберет себе машину, соответствующую заявленным требованиям.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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