Подбор чип-ключей и иммобилайзеров на авто BMW

Современные автомобили БМВ комплектуются стандартно противоугонными штатными системами. Они монтируются и запускаются еще на этапе производства. Но некоторые модели BMW, выпускаемые последние 24 года, лишены обозначенных устройств. В таком случае их владельцам приходится дополнительно использовать:
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Принцип действия
Иммобилайзеры, чип-ключи предназначены для работы в единой цепи. Алгоритм действий заключается в следующем:
Обозначенная схема является простой, но предельно эффективной. Но с течением времени она нуждается в ремонте, проводится восстановление ее работоспособности известными методами. Например, автомобиль подвергается новой привязке, часто называемой прошивкой. Она помогает, если теряется ключ, осуществлена попытка угона, проводится неграмотное скручивание реального пробега. В результате прошивки восстанавливается весь набор ПО на ключ машины, который предельно эффективно взаимодействует с иммобилайзером.
Разновидности ключей для BMW
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Самые распространенные поколения описываемых ключей:
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