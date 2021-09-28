Подбор чип-ключей и иммобилайзеров на авто BMW

Современные автомобили БМВ комплектуются стандартно противоугонными штатными системами. Они монтируются и запускаются еще на этапе производства. Но некоторые модели BMW, выпускаемые последние 24 года, лишены обозначенных устройств. В таком случае их владельцам приходится дополнительно использовать:

ключи с чипом;

иммобилайзеры.

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Принцип действия

Иммобилайзеры, чип-ключи предназначены для работы в единой цепи. Алгоритм действий заключается в следующем:

ключ помещается в замок ТС водителем;

микросхема в устройстве объединяет персональный заложенный код с тем, что содержит иммобилайзер;

когда совпадение получается, двигатель разблокируется;

машина готова к движению.

Обозначенная схема является простой, но предельно эффективной. Но с течением времени она нуждается в ремонте, проводится восстановление ее работоспособности известными методами. Например, автомобиль подвергается новой привязке, часто называемой прошивкой. Она помогает, если теряется ключ, осуществлена попытка угона, проводится неграмотное скручивание реального пробега. В результате прошивки восстанавливается весь набор ПО на ключ машины, который предельно эффективно взаимодействует с иммобилайзером.

Разновидности ключей для BMW

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Самые распространенные поколения описываемых ключей:

Устройство БМВ на системе типа EWS2, отличается лезвием типа HU58, резиновыми кнопками, по форме напоминает гитару.

Изделие Ромб, оснащенное лезвием HU92, демонстрирует в эксплуатации отменные функциональные качества, оригинальный дизайн, в отличие от выкидных ключей внутри имеется плата управления.

Смарт-ключ марки БМВ Е65 E66 подключается по принципу перепрограммирования кнопки, привязки к системе CAS.

Смарт-ключ на БМВ 3,5, Х с криптостойкой системой типа CAS3, она может оснащаться устройством по комфортному доступу «кейлес гоу».

Выбор просто огромен. Каждый потребитель подберет ключ, оптимально подходящий для авто и соответствующий заявленным требованиям.

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