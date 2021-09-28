Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Подбор чип-ключей и иммобилайзеров на авто BMW

01 ноября 2021 09:03  [68]

Современные автомобили БМВ комплектуются стандартно противоугонными штатными системами. Они монтируются и запускаются еще на этапе производства. Но некоторые модели BMW, выпускаемые последние 24 года, лишены обозначенных устройств. В таком случае их владельцам приходится дополнительно использовать:

  • ключи с чипом;
  • иммобилайзеры.

Такие приспособления на выгодных условиях удобно заказывать на avto-diagnostic.ru/bmw-keys. Заявленные цены приятно радуют потребителей. Устройства противоугонного типа необходимы для обездвиживания машин. Они блокируют модульные элементы, из-за чего угон становится невозможным.

Принцип действия

Иммобилайзеры, чип-ключи предназначены для работы в единой цепи. Алгоритм действий заключается в следующем:

  • ключ помещается в замок ТС водителем;
  • микросхема в устройстве объединяет персональный заложенный код с тем, что содержит иммобилайзер;
  • когда совпадение получается, двигатель разблокируется;
  • машина готова к движению.

Обозначенная схема является простой, но предельно эффективной. Но с течением времени она нуждается в ремонте, проводится восстановление ее работоспособности известными методами. Например, автомобиль подвергается новой привязке, часто называемой прошивкой. Она помогает, если теряется ключ, осуществлена попытка угона, проводится неграмотное скручивание реального пробега. В результате прошивки восстанавливается весь набор ПО на ключ машины, который предельно эффективно взаимодействует с иммобилайзером.

Разновидности ключей для BMW

При обращении за помощью в компанию «АвтоДиагностика» человек может рассчитывать на исчерпывающий спектр услуг, которые имеют отношение к замкам и ключам ТС. Специалисты обслуживают авто с любым годом выпуска.

Самые распространенные поколения описываемых ключей:

  • Устройство БМВ на системе типа EWS2, отличается лезвием типа HU58, резиновыми кнопками, по форме напоминает гитару.
  • Изделие Ромб, оснащенное лезвием HU92, демонстрирует в эксплуатации отменные функциональные качества, оригинальный дизайн, в отличие от выкидных ключей внутри имеется плата управления.
  • Смарт-ключ марки БМВ Е65 E66 подключается по принципу перепрограммирования кнопки, привязки к системе CAS.
  • Смарт-ключ на БМВ 3,5, Х с криптостойкой системой типа CAS3, она может оснащаться устройством по комфортному доступу «кейлес гоу».

Выбор просто огромен. Каждый потребитель подберет ключ, оптимально подходящий для авто и соответствующий заявленным требованиям.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph