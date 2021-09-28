Производство и особенности аэродромных плит ПАГ

Аэродромные плиты типа ПАГ представлены удобным сочетанием тяжелого бетона с напряженной арматурой. В ходе эксплуатации они:

выдерживают существенные нагрузки;

отличаются стойкостью к различным повреждениям;

разрешены к эксплуатации при минусовых температурных значениях.

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Характеристики

Плиты типа ПАГ 18 и 14 находят активное применение в возведении дорог постоянного и временного значения, которые рассчитаны на перемещение тяжелой техники, отводятся под взлетные полосы или стоянки. Такие плиты активно применяются практически в любом современном строительстве, что объясняется их простотой монтажа, доступной ценой.

Производство обозначенных изделий контролируется действующими ГОСТами 25912.1-91, 25912.0-91. Этими положениями регламентируются прочностные и геометрические свойства.

Производственный цех, оснащенный специальными агрегатами, характеризуется производственной развитой логистикой. Плиты выливаются с помощью новых модернизированных форм, не удивительно, что они проходят военные специальные приемки.

Из особенностей

В процессе изготовления плит арматурная основа Ат-800 подлежит напряжению электротермическим принципом. В результате изделие приобретает повышенную несущую способность.

По толщине готовые конструкции бывают таких типов:

ПАГ 18;

ПАГ 14;

ПАГ 20.

Цифровыми значениями определяется толщина в см.

Арматурное подразделение создает каркасы с элементами для комплектации, которые подаются в формовочный отдел для обработки в металлоформах. Последние тщательно очищаются, обрабатываются соответствующими составами. Наполненные бетонной субстанцией они перемещаются на вибростолы, где и обрабатываются по несколько минут. Процесс нужен для разжижения бетонной массы, которая без труда растекается по форме с вымещением имеющегося внутри воздуха.

По окончанию процедуры вибрации формы передаются пропарочным печам для выдержки до 8 часов. Марка бетона вследствие подобной обработки парогенераторами составляет 90-100% относительно установленной прочности.

По истечению 8 часов формы изымаются из камер, где подвергались пропариванию. Важно соблюдение предельной осторожности при распарубке готовых плит, чем обеспечивается сохранение заданной геометрии. Они подаются в перевернутом лицом в них состоянии. Предусмотрена специальная кантовочная машина для перемещения плит на 180 градусов.

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