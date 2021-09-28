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Выбор морозильной камеры

01 ноября 2021 09:15  [87]

Стандартная морозилка от холодильника часто оказывается маленькой для удобного хранения и расположения продуктов питания. Приходится в таком случае устанавливать дополнительные агрегаты, которые занимают много места в доме, квартире. Стоит обратить внимание на модели премиального и бюджетного исполнения на https://cenakachestvo.com/luchshie-morozilnye-kamery.html, которые уверенно справляются с поставленными задачами.

Из особенностей

Среди многообразия предлагаемых морозильных камер и ларей сложно определиться с правильным выбором. Оба варианта агрегатов достойны внимания, отличаются функциональностью, часто пользователями не разграничиваются по понятиям. Но специалисты утверждают, что камеры:

  • характеризуются компактной формой;
  • монтируются по классическому или встраиваемому принципу, когда экономится свободное место.

Если говорить о ларях, они часто эксплуатируются торговыми продуктовыми точками, складскими помещениями. Но они приобретаются и для дома, располагаются в дополнительных помещениях. Если рассматривать функционал, технические особенности и эффективность, кардинальные отличия отсутствуют. Все зависит от стоимости, непосредственно производителя, аналогичных факторов. В целом окончательный выбор зависит от наличия свободного места в помещении, объема и типа хранящейся продукции.

Выгодные предложения

Существует ряд морозильных приспособлений, которые на практике зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они длительный период выдерживают оптимальный температурный режим, отличаются доступными ценами. Самые актуальные и востребованные среди потребителей конструкции:

  • Бирюса 155КХ – стильный дизайн, легкий вес, нормальный компрессор, недостатком является высокое потребление энергии.
  • Hansa FZ096.4 – оптимальное число ящиков, оптимальная производительность, вместительность для среднестатистической семьи, простое управление и минимальный шум.
  • Бирюса 112 – удобное количество полок, экономный расход энергии, приемлемая стоимость, нюансом является не идеальная вместимость.
  • Tesler RF-90 – тихое многосекционное устройство, высокое качество производства, оптимальная мощность, но бренд не является широко распространенным.

Непосредственно для домашнего пользования стоит обратить внимание на морозильные камеры типа Indesit MFZ 10, Liebherr G 1223, Atlant M 7606-100 N. Повышенный спрос отмечен на Gorenje FN 61 CSY2W, Indesit DFZ 5175, которые являются незаменимыми помощниками в каждом доме.

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