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Маршрутка вылетела на тротуар на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в Госавтоинспекции.
Авария произошла в 8:30 на пересечении Нижневолжской набережной и ул. Широкой. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.
В автобусе в этот момент находились десять человек. За медицинской помощью никто из них не обращался.
В настоящее время сотрудники нижегородской Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.
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