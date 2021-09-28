Маршрутка вылетела на тротуар на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: из группы в соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Маршрутка вылетела на тротуар на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в Госавтоинспекции.

Авария произошла в 8:30 на пересечении Нижневолжской набережной и ул. Широкой. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

В автобусе в этот момент находились десять человек. За медицинской помощью никто из них не обращался.

В настоящее время сотрудники нижегородской Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.