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Происшествия

Маршрутка вылетела на тротуар на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде

01 ноября 2021 10:36  [3] Происшествия

Фото: из группы в соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Маршрутка вылетела на тротуар на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в Госавтоинспекции.

Авария произошла в 8:30 на пересечении Нижневолжской набережной и ул. Широкой. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

В автобусе в этот момент находились десять человек. За медицинской помощью никто из них не обращался.

В настоящее время сотрудники нижегородской Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.

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Теги:
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