Бюсты князей династии Рюриковичей установят в Печерском монастыре в Нижнем Новгороде

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Бюсты князей династии Рюриковичей установят в Вознесенском Печерском мужском монастыре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте нижегородской епархии.
Согласно информации, на аллее славы создается галерея бюстов правителей династии Рюриковичей.
Сейчас на производственном объединении "Лит Арт" в городе Жуковский Московской области уже отлиты в бронзе пять бюстов - Рюрика, Олега Вещего, Святослава Игоревича, Ярополка Святославича и Ярослава Мудрого.
Бюсты Игоря Рюриковича, Владимира Мономаха, Андрея Боголюбского и Изяслава Ярославича отлиты в воске.
Еще три бюста великих князей — Всеволода Большое Гнездо, Всеволода Ольговича и Мстислава Владимировича находятся в процессе изготовления.
Кроме того, в сентябре были созданы бюсты князя Владимира, княгини Ольги, Георгия Всеволодовича, Александра Невского и Дмитрия Донского.
Бюсты устанавливаются по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.
Отметим, что в монастыре уже создана аллея императоров Дома Романовых.
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