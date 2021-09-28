Бюсты князей династии Рюриковичей установят в Печерском монастыре в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта Нижегородской епархии

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Бюсты князей династии Рюриковичей установят в Вознесенском Печерском мужском монастыре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте нижегородской епархии.

Согласно информации, на аллее славы создается галерея бюстов правителей династии Рюриковичей.

Сейчас на производственном объединении "Лит Арт" в городе Жуковский Московской области уже отлиты в бронзе пять бюстов - Рюрика, Олега Вещего, Святослава Игоревича, Ярополка Святославича и Ярослава Мудрого.

Бюсты Игоря Рюриковича, Владимира Мономаха, Андрея Боголюбского и Изяслава Ярославича отлиты в воске.

Еще три бюста великих князей — Всеволода Большое Гнездо, Всеволода Ольговича и Мстислава Владимировича находятся в процессе изготовления.

Кроме того, в сентябре были созданы бюсты князя Владимира, княгини Ольги, Георгия Всеволодовича, Александра Невского и Дмитрия Донского.

Бюсты устанавливаются по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Отметим, что в монастыре уже создана аллея императоров Дома Романовых.