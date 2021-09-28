Глеб Никитин: "Уже в эпоху Смутного времени Нижний Новгород был значимым городом с богатой историей" Общество

Сегодня, 4 ноября, отмечается государственный праздник - День народного единства. Он установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил своё поздравление в адрес жителей региона поздравление с этим значимым событием.

"Этот год особенный – 410 лет прошло с момента формирования ополчения, освободившего Москву. Осенью 1611 года Козьма Минин бросил клич у стен Нижегородского кремля. Происходившее затем было не просто военным походом, а духовным подвигом тысяч людей, рискнувшим всем ради Отечества. В основе этого исторического явления глубокое чувство гражданственности, во многом определившее формирование национального самосознания нашего народа. "Купно за едино" – всего три слова в этом историческом девизе ополчения, но в них слилось огромное количество судеб наших предков, отстоявших российскую государственность", - отметил глава региона.

"Язык, вера, традиции и обычаи – все это сохранилось волей народа и его усилиями. Наш долг - беречь память об одной из главных побед в истории страны. Одолеть тогда удалось не только интервентов, но и внутреннюю разобщенность", - уверен Глеб Никитин.

"Уже в эпоху Смутного времени Нижний Новгород был значимым городом с богатой историей. Нижегородцы не раз давали мужественный отпор врагу, а каменный Кремль ни разу не был взят неприятелем и стал надежной опорой в самые сложные годы. Особенно важно было отдать дань памяти этому периоду нашей истории в год 800-летия Нижнего Новгорода. Был обновлен и укреплен сам кремль, возвращен исторический облик Ивановскому съезду, рядом планируется создание ремесленного квартала. Нижний Новгород был и будет особым городом для каждого гражданина России. Стоит обязательно побывать здесь, чтобы ощутить и суть одного из самых важных государственных праздников – Дня народного единства!" - сказал губернатор Нижегородской области.

"В этот день желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия. Пусть никогда не коснется вас беда, а рядом пускай всегда будут близкие и любимые люди! Один человек может очень многое, но только вместе мы способны определить ход истории", - подытожил Глеб Никитин.