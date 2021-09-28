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Бизнес

Банк ПСБ запустил федеральную рекламную кампанию "Пусть мечты исполняются как в кино"

01 ноября 2021 15:05  [31] Бизнес

Фото: ПСБ

Банк ПСБ запустил федеральную рекламную кампанию "Пусть мечты исполняются как в кино". Лицом кампании стал бренд-амбассадор банка - хоккеист Александр Овечкин, рассказали в пресс-службе ПСБ.

Кампания построена на серии мини-сюжетов, где герой Александра Овечкина выступает в роли известных персонажей кино и литературы: знаменитого лондонского детектива, бравого мушкетера, эрудированного советского робота, отважного ковбоя, восточного волшебника и русского богатыря.

Помимо имиджевой составляющей рекламная кампания направлена на продвижение трех флагманских продуктов ПСБ как для бизнеса, так и для физических лиц. Среди них — "ПСБ Бизнес Пэй" – сервис для предпринимателей, который позволяет принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона.

Другой продукт для бизнеса — онлайн-кредит, который выдается за один день без залога и поручителей и всего по двум документам. Для физических лиц ПСБ предлагает рассмотрение заявки за пять минут на выгодный онлайн-кредит на любые цели по сниженной процентной ставке.

"Ключевое сообщение нашей кампании — "Пусть мечты исполняются как в кино". Каждый герой ролика в лице эксклюзивного амбассадора банка Александра Овечкина наделен сильными качествами и сверхъестественными способностями и приходит на помощь клиентам ПСБ в нужный момент, — отметила вице-президент, директор департамента маркетинга ПСБ Елена Мелихова. — Эти образы мы проецируем на продукты ПСБ — банка, готового оказать поддержку и в решении бизнес-задач, и в исполнении заветных желаний".

В ходе рекламной кампании будут использованы все охватные каналы коммуникаций: ТВ, наружная реклама, интернет, радио. Срок проведения кампании — до 31 декабря 2021 года.

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Теги:
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