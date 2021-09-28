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Общество

Ольга Ковалишена: "Вакцинация - личное решение каждого, но в интересах всего общества"

01 ноября 2021 15:22  [129] Общество

"Вакцинация - личное решение каждого, но в интересах всего общества", - сказала главный внештатный эпидемиолог в ПФО Ольга Ковалишена, комментируя тему вакцинации от коронавируса.

По ее словам, режим нерабочих дней связан, прежде всего, с тяжелой эпидемической обстановкой в Нижегородской области, поэтому этот период был расширен до двух недель.

"Это не предел – теперь все зависит от того, как будет развиваться эпидситуация. Главная задача - остановить прогрессивный рост заболеваемости, добиться стабилизации ситуации, а в самом оптимальном прогнозе - снизить заболеваемость", - подчеркнула Ольга Ковалишена.

"Это не просто выходные дни, это тот период, когда необходимо разобщить людей, сделать так, чтобы они меньше встречались друг с другом, и за счет этого снизить передачу инфекции. Отсюда и основные правила поведения. Нужно избегать массовых скоплений людей и лишних контактов, особенно непривитым. Это не значит, что нужно сидеть дома круглосуточно. Можно посещать парки, спортивные площадки и открытые пространства. В принципе, можно посещать те учреждения, которые сейчас открыты, но с соблюдением всех правил безопасности: использовать маски или респираторы, чаще мыть руки и обязательно обрабатывать их антисептиками", - добавила она.

Также Ольга Ковалишена напомнила нижегородцам о необходимости вакцинации - наиболее эффективного метода защиты от заражения.

"Это нужно сделать в любом случае. Остановить эпидемию реально при вакцинации, как минимум, 60-70 процентов всего населения. Пока этот показатель явно недостаточный. Есть всего два основных аргумента в пользу прививки: во-первых, каждый должен защитить себя и своих близких, во-вторых, повлиять на то, чтобы вместе остановить пандемию. То есть вакцинация - это личное решение каждого, но в интересах всего общества", - отметила Ольга Ковалишена.

 

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Теги:
Вакцина Мнения
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