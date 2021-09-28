ВТБ профинансирует строительство ЖК в Нижнем Новгороде на сумму более 2 млрд рублей Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ профинансирует строительство жилого комплекса в Нижнем Новгороде на сумму более 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, банк открыл одному из крупнейших застройщиков Нижегородской области ГК "Разумные инвестиции" кредитную линию сроком на пять лет на сумму более 2,4 млрд рублей с использованием расчетов по счетам эскроу. Заемные средства будут направлены на строительство многоквартирного жилого дома в Нижнем Новгороде.



Жилой комплекс "Тетра" комфорт-класса возводится в Советском районе Нижнего Новгорода. Общая жилая площадь 18-этажной новостройки составит около 30 тысяч кв. м. В ней разместятся 454 квартиры и двухуровневая подземная парковка. На придомовой территории обустроят детскую и спортивную площадки. Объект планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2023 года.



"Финансирование жилищного строительства − одно из ключевых направлений нашей деятельности. В этой сфере мы активно работаем с региональными партнерами: за 9 месяцев текущего года кредитный портфель строительного сектора в среднем и малом бизнесе в Нижегородской области вырос на 17% и превысил 12 млрд рублей. Реализация нового масштабного проекта при поддержке банка позволит обеспечить почти полтысячи нижегородских семей новым жильем комфорт-класса и укрепит статус ВТБ как одного из главных партнеров компаний строительного рынка", − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.



"Проект ЖК "Тетра" станет для нас первым опытом сотрудничества с ВТБ. Уверен, условия проектного финансирования, которые сегодня предлагает банк, его богатый опыт работы с использованием схемы эскроу-счетов позволит нам выполнить все принятые перед будущими жителями нашего комплекса обязательства и завершить строительство объекта в запланированные сроки", – сказал директор компании-застройщика Алексей Добротин.



СПРАВКА:

ГК "Разумные инвестиции" работает на рынке жилой недвижимости с 2013 года, в настоящий момент объем введенного жилья превысил 70 тысяч кв. м, на стадии строительства − еще около 50 тысяч кв. м.