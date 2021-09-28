Более 164 тысяч обращений поступило на телефон 112 в Нижегородской области за октябрь Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В центр обработки вызовов системы 112 Нижегородской области с 1 по 31 октября поступило 164 936 обращений от жителей региона. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В частности, было отмечено значительное увеличение количество заявок граждан в газовую службу: всего за месяц поступило 1 659 вызовов. Кроме того, к октябре жители региона на 30% чаще обращались в "скорую помощь": через службу 112 прошло 46 862 звонков. Также на 30% возросло количество обращений за помощью пожарных – 1 739.

Начальник управления центра обработки вызовов системы 112 Сергей Бучацкий отметил, что за последнюю неделю октября количество вызовов скорой помощи, пожарных и полиции значительно снизилось.

Среди муниципалитетов по росту количества обращений лидирует Бор: за октябрь поступило 7 828 вызовов - это 6,6% больше, чем обычно. На 6,3% выросло количество обращений от жителей Нижнего Новгорода – 80 577 вызовов, а также Кстовского района: за месяц от кстовчан поступило 7 879 вызовов.

Напомним, служба 112 принимает вызовы всех экстренных оперативных служб Нижегородской области по единому номеру телефона. Система работает круглосуточно, в составе дежурной смены есть психолог и переводчик. При этом позвонить на единые номер с мобильного телефона можно даже при отсутствии денежных средств на счету абонента, а также с телефона без SIM-карты. Кроме того, экстренную информацию на номер 112 можно отправлять и смс-сообщением.