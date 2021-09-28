Турецкая обувь магазина Kinder-moda поможет избежать плоскостопия у ребенка

Плоскостопие у человека выявляется в раннем возрасте. Изменение стопы у детей уже можно диагностировать в период от 3 месяцев до 5 лет. В первые годы жизни малыш начинает интенсивно расти, из-за чего может образоваться плоскостопие.

Основными причинами развития заболевания у малышей являются неокрепшие кости, слабые мышцы или слишком растяжимые связки. Поэтому если у ребенка появилось плоскостопие в раннем возрасте, то срочно нужна ортопедическая и удобная детская обувь, которую можно купить в интернет-магазине Kinder-moda. Здесь представлен широкий ассортимент обуви на любой возраст ребенка. Любящие родители всегда заботятся о здоровье своего малыша и предпочитают выбирать для него только лучшие вещи.

Узнать, страдает ли малыш от плоскостопия или нет, можно таким способом: следует намазать кремом ступни ребенка и поставить его не лист бумаги. Если на отпечатке не будет выемки, значит, у малыша есть плоскостопие. В любом случае дизайнеры обувной фабрики Стамбула производят не только красивый дизайн, но и удобную колодку, которая не навредит, а наоборот, препятствует развитию плоскостопия детской стопы. Вся продукция создается с учетом норм ортопедии. Подошва включает в себя такие ортопедические элементы, как:

завышенная пятка;

удобная колодка;

каблук;

стелька правильной формы с супинатором.

Почему нужно уделить особое внимание выбору обуви

Стоит позаботиться о правильной обуви, в которой малыш будет совершать свои первые шаги. Следует знать, что первая обувь должна быть легкой, удобной и хорошо фиксировать детскую ногу. Обязательно наличие жесткого задника, а также эластичной подошвы. Чтобы обеспечить неокрепшему организму равномерную нагрузку, нужно выбирать обувь с трехмиллиметровым каблуком и супинатором. Экономить на обуви для малыша нельзя ни в коем случае, ведь она защищает ножки ребенка от плоскостопия и от случайного подворачивания. В удачно подобранной и качественной обуви стопа зафиксирована в правильном положении, и ребенок чувствует себя при ходьбе гораздо увереннее.

Одевать ребенку обувь нужно в соответствии с погодой. Например, замшевые туфли следует носить только в сухую погоду и избегать ношения под дождем. На случай дождя есть резиновые сапожки или непромокающие ботинки. К тому же прогулки по лужам в качественных резиновых сапогах не только сохранят ноги от промокания, но и принесут ребенку удовольствие.

Носить обувь правильной формы нужно регулярно, чтобы избежать развития плоскостопия. Обязательно выбирайте ее по назначению. Помните, что обувь в Украине можно заказать сайте Kinder-moda — турецкие изделия с первых лет жизни и до старших классов. На каждую пару имеется сертификат качества.

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