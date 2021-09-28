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Общество

Около 7 тысяч старых автомобильных шин отправлены на переработку в Нижнем Новгороде

02 ноября 2021 09:14  [22] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Около 7 тысяч старых автомобильных шин отправлены на переработку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель директора городского департамента благоустройства Алексей Краснов.

По его словам, отработанные шины являются отходами IV класса пожароопасности: они не относятся к твердым коммунальным отходам, их нельзя складировать на контейнерных площадках, они не должны попадать на полигоны. Единственная возможность для утилизации – это их переработка.

За истекший период этого года около 7 тысяч шин общим весом более 70 тонн отправлено на переработку, благодаря чему была произведена новая продукция, в частности, около 4 тысяч кв.м. покрытия для спортивных и детских площадок.

Также замдиректора департамента проверил, как проводится соответствующая работа в Приокском районе. Вывоз шин был организован от дома №125 по проспекту Гагарина. Для этого на участок приехали грузовой автомобиль и фронтальный погрузчик, а складировали шины рабочие из районных подрядных организаций. Как отметил заместитель директора городского департамента благоустройства, отходы доставлены и переработаны на ООО "Дмитровский Завод РТИ" (г. Дмитров).

Как отметил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов, последний месяц идет активная работа по вывозу шин из дворов и других территорий.

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Теги:
Приокский район Экология
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