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Нижегородская Госавтоинспекция проведет рейд по выявлению нетрезвых водителей в праздничные дни. Об этом сообщили в управлении МВД России по Нижнему Новгороду.
Согласно информации, операция "Труба" будет проходить методом сплошной проверки в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.
"Призываем участников дорожного движения, при выявлении фактов управления транспортом водителями с признаками опьянения, сообщать по телефону "112", назвав номер автомобиля и, по возможности, приблизительный маршрут движения", - говорится в сообщении ведомства.
Также в ведомстве отметили, что с начала года на дорогах Нижнего Новгорода по вине нетрезвых водителей произошло 84 дорожно транспортных происшествий, в которых 7 нижегородцев погибло.
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