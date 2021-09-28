Нижегородская Госавтоинспекция проведет рейд по выявлению нетрезвых водителей в праздничные дни Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородская Госавтоинспекция проведет рейд по выявлению нетрезвых водителей в праздничные дни. Об этом сообщили в управлении МВД России по Нижнему Новгороду.

Согласно информации, операция "Труба" будет проходить методом сплошной проверки в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

"Призываем участников дорожного движения, при выявлении фактов управления транспортом водителями с признаками опьянения, сообщать по телефону "112", назвав номер автомобиля и, по возможности, приблизительный маршрут движения", - говорится в сообщении ведомства.

Также в ведомстве отметили, что с начала года на дорогах Нижнего Новгорода по вине нетрезвых водителей произошло 84 дорожно транспортных происшествий, в которых 7 нижегородцев погибло.