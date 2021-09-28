"Единая Россия" предложила увеличить бюджетное финансирование ряда направлений социальной и молодежной политики Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" предложила увеличить бюджетное финансирование ряда направлений социальной и молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно информации, в настоящее время партия разрабатывает поправки ко второму чтению бюджета на 2022-2024 годы и проводит их обсуждение с общественниками и экспертами. Первое такое обсуждение было посвящено предложениям по увеличению финансирования на социальную и молодежную политику, а также развитие гражданского общества. Поправки, которые предлагает внести "Единая Россия", касаются финансирования ряда программ. В том числе – программы обеспечения жильем инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года.

"В 2019 году получили жилье всего лишь 6% инвалидов, вставших в очередь до 2005 года, а утратили право по разным причинам - 12%. Ожидаемая численность нуждающихся в жилье на 1 января 2022 года составит более 22 тыс. человек. Мы предлагаем ко второму чтению бюджета и предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования, как минимум увеличить их вдвое: 1,3 млрд - в 2022 году, более 2 млрд - в 2023 и около 2,5 млрд - в 2024 году", - пояснила глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Дополнительные средства необходимо выделить и на программу долговременного ухода за пожилыми. Это позволит реализовать ее еще в нескольких регионах.

Отметим, в этом году Нижегородская область в числе пилотных регионов реализует проект по созданию системы долговременного ухода на территории Арзамаса и Арзамасского района. Общая сумма, выделенная из федерального бюджета на финансирование, составила 42 млн рублей. В течение 2021 года была проведена подготовка к реализации проекта. Эта работа включала приобретение нового реабилитационного оборудования, создание творческих мастерских и новых площадок - зала для фитнеса и ЛФК, развития мелкой моторики, изобразительного искусства и других. В арзамасском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов было создано 47 рабочих мест для социальных работников и помощников по уходу.

Сейчас в Арзамасе более 1 000 человек получает бытовое обслуживание на дому, из них 375 арзамасцев - услуги долговременного ухода. Система долговременного ухода позволяет предоставлять более широкий спектр услуг, чем социально-медицинское обслуживание, - от доставки продуктов и лекарств до обеспечения физической активности и психологического комфорта. Она предполагает не менее 14 посещений в неделю.

Как ранее отметил глава Арзамаса, заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения "Единой России" Александр Щелоков, долговременный уход - абсолютно востребованная старшим поколением, в первую очередь одинокими гражданами, задача.

"Она должна ответить на два запроса: квалифицированной помощи нуждающимся и поддержки родственников. Эта сторона работы государства, органов социальной защиты незаметна. Но ее влияние на жизнь конкретных людей порой определяющее", - сказал он.

В 2022 году проект планируется реализовать во всех муниципалитетах Нижегородской области.

"В 2022-2024 годах предлагается дополнительно финансировать проект по 487,70 млн рублей ежегодно с тем, чтобы к 2024 году финансирование составляло почти 2 млрд 565 млн рублей", - сообщила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб. По ее словам, внедрение системы имеет эффект не только для пожилых граждан, но также для их близких родственников, которые смогут, освобождаясь от домашнего ухода, выходить на работу.

Также "Единая Россия" предложила выделить дополнительные средства на программу молодежной занятости - ее разработкой партия занималась вместе с правительством.

"Мы предлагаем направить на ее реализацию дополнительные средства – 1,2 млрд рублей. На развитие портала "Работа в России" - 241 млн рублей. Это позволит оцифровать процедуру практик и стажировок. Кроме того, выделить 750 млн рублей на программу Ворлдскиллс для карьерного сопровождения молодежи, а также - субсидию органам службы занятости в размере 30 млн. На реализацию других мероприятий содействия занятости направить 779 млн, из них 450 млн рублей - на развитие молодежного предпринимательства", - отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (фракция "Единой России"). По его словам, эти поправки помогут увеличить долю трудоустройства выпускников к 2030 году с 57 до 92%.

Необходимо увеличить и субсидирование НКО, уверены в партии. Уже с 2022 года финансирование смогут получить несколько общероссийских общественных организаций, до этого не получавшие субсидии - "Бессмертный полк России", "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям", а также "Российский красный крест".

Помимо этого, "Единая Россия" предложила две поправки в сфере здравоохранения. Первая касается обеспечения лекарствами ВИЧ-инфицированных. Дополнительные средства из федерального бюджета – по предложению партии это 2,3 млрд рублей - позволят к 2030 году выйти на 95% охвата пациентов, которые знают свой ВИЧ-статус и получают лечение. Также предлагается включить в бюджет дополнительное финансирование на заготовку донорской крови: ко второму чтению дополнительно предусмотреть ассигнование из федерального бюджета на 2022 год - 437,4 млн рублей; в 2023 и в 2024 годах - 428,6 млн рублей.

Напомним, 28 октября фракция "Единой России" поддержала бюджет в первом чтении. Вместе с тем, она подготовит ряд поправок ко второму чтению бюджета. В том числе - по социальному развитию села и комплексному развитию сельских территорий, развитию спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах, поддержку регионов в вопросах строительства и ремонта муниципальных и региональных дорог.

Партия работала над проектом бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов вместе с кабмином в рамках нулевых чтений и формирования народной программы партии. На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва президент поручил в полном объеме отразить в бюджете инициативы программного документа "Единой России". А всем думским фракциям - взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки.