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Бизнес

ВТБ побил рекорд прошлого года по выдаче розничных кредитов

02 ноября 2021 10:41  [60] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ побил рекорд прошлого года по выдаче розничных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, за три квартала 2021 года ВТБ выдал около 1,9 трлн рублей розничных кредитов, что на 11% превышает объем продаж за весь прошлый год. Портфель кредитов физлицам вырос с начала года на 20% и достиг 4,4 трлн рублей. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

Максимальный спрос клиенты ВТБ демонстрируют в сегменте кредитов наличными. За три квартала заемщики провели сделки более чем на 1 трлн рублей (+69% к девяти месяцам 2020 года). Восьмой месяц подряд объем продаж превышает 100 млрд рублей. Размер портфеля потребкредитов достиг 1,78 трлн рублей, увеличившись с начала года на 21%.

Продажи ипотеки за январь-сентябрь превысили в ВТБ 780 млрд рублей, что на четверть превышает результат за аналогичный период прошлого года. Портфель жилищных кредитов ВТБ вырос на 19% и на 1 октября составил 2,38 трлн рублей.

В сегменте автокредитования ВТБ нарастил продажи на 40%, до 73 млрд рублей с начала года. Портфель кредитов на транспортные средства достиг 120 млрд рублей. До конца года клиенты банка смогут оформить автокредит с залогом в приложении ВТБ Онлайн. Выбрав машину в дилерском центре, пользователь сможет получить денежные средства дистанционно – без визита в банк.

Портфель кредитных карт ВТБ с начала года вырос на 17%, превысив 130 млрд рублей.

"Рынок розничного кредитования в этом году отмечен рекордно высоким спросом. За три квартала мы нарастили продажи не только к девяти месяцам, но и ко всему прошлому году. Несмотря на резкое повышение ключевой ставки и новые ограничения из-за коронавируса, ожидаем, что четвертый квартал снова станет «пиковым» с точки зрения продаж. По наиболее популярным продуктам – ипотеке и кредитам наличными – мы готовимся обновить рекорды, выдав в каждом из сегментов более 1 трлн рублей за год. В условиях локдауна стараемся особое внимание уделять безопасности клиентов и их дистанционному обслуживанию. Для этого в рамках стратегии по цифровизации предложим несколько новых прорывных сервисов пользователям ВТБ Онлайн", - сказал Анатолий Печатников.

Топ-менеджер ВТБ также отметил, что несмотря на рекордные показатели выдач, банк контролирует долговую нагрузку своих клиентов, не допуская их закредитованности. "Как социально-ответственный банк мы внимательно оцениваем рыночную ситуацию и постоянно следим за долговой нагрузкой наших заемщиков. Учитывая новую волну пандемии, мы модифицировали программу кредитных каникул и готовы оказать поддержку клиентам, которые оказались в сложной финансовой ситуации на время нового локдауна".

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Теги:
Банки ВТБ
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