Что такое эстетическая ортодонтия?

Эстетическая стоматология пользуется огромной популярностью. И в современной стоматологии это понятие появилось давно. Знакомы с этим направлением не только стоматологи, но и многие пациенты. Появление данного направления стало настоящим прорывом. Однако, стоит отметить, что сегодня специалисты постарались в одном направлении объединить не только красоту и здоровье. Узнать об этом подробнее можно тут.

Большинство стоматологических клиник давно работает в другом направлении. Они стараются решить базовые проблемы и сделать зубы лучше визуально. Работа ведется над формой и цветом. К примеру, проводится отбеливание или устанавливаются виниры. Но практически не уделяется внимание вопросам ортодонтии.

Здоровье зубов – основа красивой улыбки

Те пациенты, которые носят брекеты, в один голос твердят, что чистить зубы с брекетами сложно, и поддерживать гигиену не всегда получается. А если и до этого пациент не сильно ухаживал за полостью рта, то ситуация может значительно осложниться. Многие врачи-ортодонты не обращают внимания на гигиену рта и ставят брекеты в любом случае. Но так делать не рекомендуется. Перед установкой брекетов стоит провести тщательную чистку полости рта.

Во время прохождения лечения у ортодонта нужно посещать и терапевта. Если этого не делать, то после снятия брекетов придется лечить кариес. Может возникнуть и воспаление, а также образуется сильный налет, от которого не избавишься стандартной чисткой.

Перед тем, как устанавливать брекеты, стоит обратиться к специалистам и пройти обследование. Если зубы повреждены, есть кариес, или они не чистые, то нужно избавиться от этих проблем, и только потом направляться к ортодонту, чтобы он установил брекеты.

В процессе лечения обязательно стоит посещать и гигиениста, который будет поддерживать чистоту зубов и полости рта. Данное лечение будет завершено в том случае, если у пациента будут абсолютно здоровые и ровные зубы.

Перед врачом-ортодонтом стоят разные задачи. Но самая главная задача заключается в том, что он должен сделать зубной ряд ровным. Человек получает красивую улыбку, и добиться такого результата самостоятельно никогда не получится.

Эстетическая ортодонтия – это совместная работа специалистов и пациента. Над идеально ровными зубами работает целая команда. Иногда требуется даже помощь хирурга-имплантолога. Но результат того заслуживает. Не стоит отказываться и от пародонтологического лечения. В этом случае получится максимально улучшить здоровье десен.

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