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Бизнес

ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 13%

02 ноября 2021 13:24  [71] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Портфель привлеченных средств розничных клиентов ВТБ по итогам девяти месяцев вырос на 13% и превысил 7,7 трлн рублей. В третьем квартале возобновился рост депозитов физлиц, которые в следующем году станут драйвером развития всего рынка наряду с инвестиционными инструментами. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

С начала года объем классических пассивов физлиц ВТБ достиг 4,7 трлн рублей. Наиболее активный прирост показали накопительные счета – на 15%. Этому способствовало в том числе повышение ставки по первому счету в рублях до 7% годовых. При этом с середины года возобновился и рост портфеля срочных депозитов: общий объем средств на вкладах увеличился на 11% по сравнению с июнем и превысил 2,1 трлн рублей. По прогнозам ВТБ, с учетом роста ключевой ставки и следующего за ним увеличения ставок по депозитам, сопоставимых уже с доходностью по инвестиционным продуктам, в 2022 году интерес населения к срочным депозитам будет определять развитие всего рынка.

Объем вложений клиентов ВТБ в инвестиционные продуты в январе-сентябре увеличился на четверть и приблизился к 2,4 трлн рублей. При этом портфель субординированных облигаций за девять месяцев вырос втрое и превысил 180 млрд. По итогам года он достигнет 200 млрд, чему будет способствовать размещение нового выпуска ценных бумаг банка, которое состоялось в начале октября.

"Третий квартал переломил тренд в сберегательной модели населения: клиенты вновь обратили внимание на классические депозиты, которые в условиях растущих ставок становятся альтернативой не только накопительным счетам, но и инвестиционным продуктам. Сегодня средневзвешенная доходность по ним уже превышает инфляцию и консервативные стратегии инвестирования. Поэтому до конца года и в следующем году, по нашим прогнозам, динамика по рынку депозитов будет позитивной. Портфель средств до востребования, напротив, снизит темпы роста и останется практически на уровне этого года. В результате объем инвестиционных вложений населения, который продолжит рост, впервые сравняется с остатками на счетах", - сказал Анатолий Печатников.

Одним из драйверов рынка в следующем году станут обезличенные металлические счета, портфель которых может вырасти на четверть. Сегодня он на три четверти представлен вложениями в золото, подорожавшее за 20 лет в 15 раз. "В 2021 году остаток драгметаллов на счетах снизился на 16%, однако временное снижение цен на них приведет к росту спроса. Поскольку средства на обезличенных металлических счетах не защищены государством, с приходом на этот рынок крупных игроков его структура изменится в пользу наиболее надежных банков. К тому же, росту интереса к обезличенному металлу будет способствовать актуализация ESG-повестки и смещение клиентских предпочтений в пользу "зеленых" финансовых продуктов", - добавил зампред ВТБ.

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Теги:
Банки ВТБ
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