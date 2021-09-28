Нижегородца без определенного места жительства завалило обломками нежилого дома на ул. Рябцева

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Тело мужчины обнаружили в нежилом доме на ул. Рябцева в Нижнем Новгороде 1 ноября. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.
По предварительным данным, погибший 37-летний мужчина не имел определенного места жительства.
Вместе с другим бездомным они пришли в здание, чтобы отделить из кирпичной кладки металлические элементы. Когда мужчины попытались сделать это, часть стены обрушилась на одного из них. От полученных телесных повреждений он скончался.
По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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