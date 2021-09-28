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Общество

Более 30 самолетов внепланово принял нижегородский аэропорт из-за непогоды в Москве

02 ноября 2021 13:56  [66] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский аэропорт "Чкалов" внепланово принял 33 самолета из-за непогоды в Москве. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Воздушные суда следовали из различных городов, но не смогли совершить посадки в аэропортах Москвы по причине сильного тумана.

Аэропорт "Чкалов" был выбран в качестве запасного аэродрома.

Как рассказали в правительстве Нижегородской области, в аэропорту приземлились 11 самолетов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании "Россия", семь самолетов UTair, четыре самолета "Уральских авиалиний", три – авиакомпании "Победа", два – Red Wings, по одному самолету авиакомпаний Nord Star, Smartavia, Якутия.

"С пассажирами этих самолетов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в аэропорт выехал исполняющий обязанности Нижегородского транспортного прокурора. Сообщается, что при наличии оснований будут приняты примет меры прокурорского реагирования.

Отметим, что по состоянию на 13:00 аэропорты московского авиаузла возобновили прием воздушных судов.

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Теги:
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