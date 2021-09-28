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Бизнес

Банк "Открытие" упростил адрес интернет-банка для малого и среднего бизнеса

02 ноября 2021 14:38  [85] Бизнес

В интернет-банке "Бизнес-портал" появились новые полезные сервисы и функции, которые помогут онлайн менять данные о компании, удобнее проводить переводы с бизнес-карт и операции валютного контроля. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Главная новость: у "Бизнес-портала" появился новый простой адрес bp.open.ru. При этом порядок входа, логины и пароли остались прежними.

Кроме того, в интернет-банке теперь можно изменить данные о компании. В разделе "Компания" указаны регистрационные данные (включая ИНН, ОГРН, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, ОКАТО, ОКПО, ОКТМО), основной ОКВЭД, лицензии, контакты, адреса. Пользователи могут дистанционно внести изменения и посмотреть историю обновлений за пару кликов.

Также в "Бизнес-портале" теперь можно получить онлайн ведомости банковского контроля в Excel и выставить счета контрагентам в иностранной валюте.

Помимо этого, в разделе "ВЭД" клиенты могут пользоваться калькулятором ожидаемого срока репатриации и увидеть дату ожидаемого исполнения обязательств по контракту. Этот функционал доступен в форме "Сведения об операции"/"Справка о подтверждающих документах".

Также клиентам "Открытия" стали доступны моментальные переводы по номеру карты внутри банка. При этом переводы между картами одной компании, выпущенными банком "Открытие", осуществляются без комиссий и лимитов. Услуга доступна в интернет-банке и мобильном приложении. Выполнить перевод просто – нужно указать сумму, номер карты получателя и выбрать назначение платежа из списка. Указывать подробные реквизиты не нужно.

Подробности обновлений "Бизнес-портала" для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.

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Теги:
Банки Открытие Технологии
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