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Парковку транспорта ограничат на ул. Павла Мочалова с 24 ноября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, запрет на остановку и стоянку автотранспорта будет введен на подъезде к медицинскому колледжу на улице Павла Мочалова.
"Припаркованный транспорт создает трудности при встречном разъезде автомобилей и может затруднить подъезд автомобилей оперативных служб к 3 корпусу ГБПОУ Нижегородский медицинский колледж", - пояснили в департаменте.
Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.
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