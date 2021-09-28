Парковку транспорта ограничат на ул. Павла Мочалова с 24 ноября Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковку транспорта ограничат на ул. Павла Мочалова с 24 ноября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, запрет на остановку и стоянку автотранспорта будет введен на подъезде к медицинскому колледжу на улице Павла Мочалова.

"Припаркованный транспорт создает трудности при встречном разъезде автомобилей и может затруднить подъезд автомобилей оперативных служб к 3 корпусу ГБПОУ Нижегородский медицинский колледж", - пояснили в департаменте.

Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.