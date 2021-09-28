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Доктор Тарабаев: от анализов и диагностики до лечения - все должно быть идеально

02 ноября 2021 15:09  [65]

Текст: Аскар Михайлов

Как знают не понаслышке все родители, "самое страшное для маленьких пациентов – это сдавать анализы". Принимающий анализы доктор должен быть еще и психологом, чтобы дети чувствовали на приеме себя максимально комфортно.

Оказывается, есть добрый доктор Айболит, лечит и детишек, и взрослых от всевозможных недугов не только современными лекарственными препаратами, но и древнейшими методами нетрадиционной медицины.

Им оказался врач-вертебролог (специалист по заболеваниям позвоночника), мануальный терапевт (детский и взрослый) Виталий Тарабаев – член Международной ассоциации мануальной медицины, лиги профессиональных мануальных терапевтов и ассоциации прикладной кинезиологии, человек воистину удивительный. Даже сдавать "страшные" анализы дети идут к нему с радостью, хорошим настроением и улыбками.

Пообщавшись в приемной в здании городской поликлиники №2 Москвы с ожидающими своей очереди пациентами, я узнал, что доктор Тарабаев лечит (и довольно успешно) многие заболевания мануальным массажем и акупунктурой, а также положительной энергетикой, которая буквально исходит от него.

"Аскар, это ведь парадокс, – обращаясь ко мне, начинает доктор Тарабаев, – чем быстрее и активнее развивается медицина, тем стремительнее растет количество больных. Казалось бы, с такой медтехникой – компьютерным томографом, УЗИ, лазерной хирургией – мы совсем не должны были бы болеть!"

Увы, человек – неотъемлемая часть природы – оказался оторванным от нее. Изнуряющий ритм жизни – все стараемся успеть, не отстать, добиться, достичь. Отсюда и большинство наших болезней – как расплата за вечную гонку, спешку. Спешащий, суетной человек всегда затравлен. Если раньше основным биоэнергетическим потребителем были мышцы, то теперь их "узурпирует" мозг человека. Результат этого – целый ряд так называемых психосоматических заболеваний.

"Аскар, послушайте, – продолжает доктор Тарабаев, – вот в тибетской медицине основными причинами всех болезней считали невежество, понимаемое как неосведомленность в вопросах сохранения здоровья, и омраченность, понимаемую как пренебрежение к состоянию своего здоровья людей осведомленных, образованных. И это действительно так: ненужными знаниями мы преумножаем свои печали".

А вот опыт восточной медицины помогает врачу уже визуально поставить диагноз болезни. Походка, выражение лица, манера говорить, садиться и вставать часто не менее информативны, чем современные методы исследования. Общепризнанным недостатком западной медицины считается потеря индивидуальности больного за кучей анализов и данных инструментальной диагностики.

Вернуть человеку радость жизни, которая невозможна без радости движения, – основная задача, которую призвана решать прикладная кинезиология, объединяющая в себе как достижения современной медицины, так и знания, бережно хранимые не одним поколением тибетских мудрецов.

Например, с какими органами связана система опорно-двигательного аппарата? Это почки, поджелудочная железа, селезенка, печень, а также кожа. Отсюда случаются у молодых нейродермиты, у пожилых – полиартрит. И это, как ни парадоксально звучит, одна и та же болезнь. "Возраст" кожи и суставов и есть истинный возраст человека. Система опорно-двигательного аппарата особенно чувствительна к изнуряющему страху, скрытой враждебности, зависти, гневу. Говорят же, что ревматизм лижет суставы, а гложет сердце.

"Мы переучиваем пациентов ходить, сидеть и даже дышать. Если советы находят живой отклик у пациентов, то мы достигаем очень неплохих результатов не только в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроза позвоночника, грыжи дисков), но и в лечении болезней внутренних органов", – резюмирует доктор Тарабаев.

Каждый доктор, если он таковым является по велению сердца, немного кудесник. Он по крупицам собирает все знания, как современные, так и древние, чтобы использовать их во благо человеку, его здоровью.

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