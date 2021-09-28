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Общество

Общегородской марафон "Корзина доброты" пройдёт в Нижнем Новгороде 13 ноября

02 ноября 2021 18:25  [31] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде 13 ноября состоится общегородской продовольственный марафон "Корзина доброты". В рамках марафона будут сформированы продуктовые наборы для нуждающихся семей с детьми и одиноких пенсионеров Нижегородской области.

Акция организована БФ "Фонд продовольствия "Русь" совместно с компанией X5 Group при поддержке правительства Нижегородской области и Нижегородской митрополии.

В день проведения марафона с 14:00 до 18:00 в магазинах сети "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель", расположенных на территории Нижнего Новгорода, будет организован сбор продовольствия. Все желающие смогут передать добровольцам продукты с длительным сроком хранения, купленные в магазинах, а 14 ноября на складах продукты будут расфасованы в равноценные продовольственные наборы.

Президент Фонда продовольствия "Русь" Юлия Назарова отметила, что для такого масштабного марафона необходимо участие как минимум 600 добровольцев. Поэтому организаторы будут рады любой помощи: нужны автоволонтёры, а также добровольцы для работы на складах и в магазинах.

Желающим внести свой вклад в развитие благотворительности в регионе нужно заполнить анкету добровольца на портале DOBRO.RU.

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Теги:
Благотворительность Волонтеры
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