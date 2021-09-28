Описание препарата "Кардисен"

Кардисен является лекарственным средством, которое назначается при гипертонии. В его составе присутствуют только натуральные ингредиенты, уже после 1 курса лечения ощутим терапевтический положительный эффект. Главное качество заключается в воздействии непосредственно на причину болезни, а не банальной маскировке неприятной симптоматики.

Из преимуществ

Если препарат Кардисен сравнивать с распространенными аналогами, он отличается такими свойствами:

только натуральный состав, отсутствует синтетика, химия, гормоны с ГМО;

возможность применения при наличии аллергических реакций, хронических болезней;

целенаправленное действие на имеющуюся проблему, созданная формула справляется с первопричиной;

имеются сертификаты, подтверждающие качество и эффективность лекарства, проведение клинических испытаний в лабораториях;

хорошее совмещение с другими медикаментами при использовании описываемого медикамента как основного в лечении или дополнительного;

приемлемая цена, которую выставляет официальный производитель.

Принцип действия и состав

Кардисен, который уместно заказать на https://kardisen.ru/, представлен бустерной формулой, она выстроена на концентратах натуральных активных элементов и растительных частей. Природные действующие компоненты:

боярышник востребован в кардиологии, обеспечивает тонизирование сердечной мышцы, нормализует АД, способствует повышению коронарного кровообращения, одновременно с тем снижается холестерин;

спорыш оказывает мочегонный эффект, чем устраняется отечность;

калина в коре и ягодах обогащена витаминами, содержит пектин, дубильные элементы, фосфор с цинком, что ведет к укреплению вен, усилению сердечной функции;

календула устраняет в сосудах спазм с последующим увеличением просвета в них, способствует улучшенному кровообращению;

пастушья сумка не допускает закупорку вен, оказывая сосудорасширяющее действие;

плоды жимолости снижают АД и нормализуют кровообращение, происходит также обогащение крови железом.

В составе также присутствуют плоды черной смородины и черноплодной рябины, вытяжка из грецкого ореха. Шиповник дополняет комплекс витаминами.

Что касается противопоказаний относительно Kardisen, из-за полностью натурального состава они практически отсутствуют. Не стоит назначать препарат пациентам, которые не достигли 18 лет, в период вынашивания малыша. Не стоит упускать из вида индивидуальную непереносимость любого из компонентов по составу.

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