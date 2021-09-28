Описание препарата "Кардисен"

Кардисен является лекарственным средством, которое назначается при гипертонии. В его составе присутствуют только натуральные ингредиенты, уже после 1 курса лечения ощутим терапевтический положительный эффект. Главное качество заключается в воздействии непосредственно на причину болезни, а не банальной маскировке неприятной симптоматики.
Если препарат Кардисен сравнивать с распространенными аналогами, он отличается такими свойствами:
Кардисен, который уместно заказать на https://kardisen.ru/, представлен бустерной формулой, она выстроена на концентратах натуральных активных элементов и растительных частей. Природные действующие компоненты:
В составе также присутствуют плоды черной смородины и черноплодной рябины, вытяжка из грецкого ореха. Шиповник дополняет комплекс витаминами.
Что касается противопоказаний относительно Kardisen, из-за полностью натурального состава они практически отсутствуют. Не стоит назначать препарат пациентам, которые не достигли 18 лет, в период вынашивания малыша. Не стоит упускать из вида индивидуальную непереносимость любого из компонентов по составу.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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