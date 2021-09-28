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Три человека погибли на пожаре в Володарском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в личном жилом доме по адресу: Володарский район, п. Ильино, ул. Буденного, 2А поступило в ведомство в 22:26 2 ноября.
В 00:04 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 50 кв.м.
На пепелище были обнаружены тела двух мужчин 53-х и 54-х лет и одной 46-летней женщины.
В ведомстве отметили, что пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем.
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