Три человека погибли на пожаре в Володарском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Три человека погибли на пожаре в Володарском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в личном жилом доме по адресу: Володарский район, п. Ильино, ул. Буденного, 2А поступило в ведомство в 22:26 2 ноября.

В 00:04 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 50 кв.м.

На пепелище были обнаружены тела двух мужчин 53-х и 54-х лет и одной 46-летней женщины.

В ведомстве отметили, что пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем.