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Общество

Игорь Комаров: "Приволжский федеральный округ - надежная опора нашей большой страны"

04 ноября 2021 08:16  [73] Общество
Игорь Комаров

Игорь Комаров

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в ПФО

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил поздравление с Днем народного единства.

"С тех пор, когда наши предки во главе с Мининым и Пожарским в XVII веке изгнали иноземных захватчиков, прошло не одно столетие, и жизнь серьезно изменилась. Но и в XXI веке мощь современной России - в нашем единстве и согласии. Представители разных народов и разных религий много лет живут в нашем общем едином многонациональном федеративном государстве. Мы вместе радуемся общим победам и преодолеваем трудности", - сказал полпред.

"Приволжский федеральный округ - надежная опора нашей большой страны. Жители округа занимаются научными исследованиями, развивают промышленность, сельское хозяйство и бизнес, растят и учат детей. У народов, живущих в ПФО, могут быть разные взгляды и традиции, и при этом мы знаем - Родина у нас одна, гордимся тем, что мы граждане великой страны", - говорится в поздравлении Игоря Комарова.

"Убежден, что только сохраняя народное единство и опираясь на наше историческое наследие, мы всегда будем развиваться и своим эффективным трудом прославим Отечество! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов", - резюмировал он.

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Теги:
Полномочный представитель Президента РФ Праздники
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