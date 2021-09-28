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Бизнес

После оплаты долга "ЭнергосбыТ Плюс" отменил процедуру ограничения тепловой энергии 14 нижегородским компаниям

03 ноября 2021 10:28  [91] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

После оплаты долга "ЭнергосбыТ Плюс" отменил процедуру ограничения тепловой энергии 14 нижегородским компаниям-неплательщикам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" отменил запланированную на 3 ноября процедуру частичного ограничения подачи тепловой энергии на нежилые объекты 14 юридических лиц Дзержинска и Кстова. Такое решение было принято после того, как компании полностью погасили задолженность за поставленный ресурс перед ПАО "Т Плюс" в общей сумме 1,2 млн рублей.

Отсутствие платежей является существенным нарушением условий договора теплоснабжения. Поэтому в отношении недобросовестного клиента сначала проводится процедура частичного ограничения. Если долг так и остается непогашенным, то нежилые объекты полностью отключают от ресурса. В дальнейшем восстановление системы теплоснабжения осуществляется за счет средств клиента и только после погашения им задолженности.

"ЭнергосбыТ Плюс" систематически напоминает клиентам-юридическим лицам о необходимости своевременно оплачивать тепловую энергию и горячую воду и о последствиях задолженности за потребленные ресурсы. Для удобства клиентов в круглосуточном режиме работает личный кабинет на сайте компании и мобильное приложение "ЭнергосбыТ Плюс", которые помогут им исполнять условия договора и всегда быть в числе добросовестных плательщиков.

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Теги:
Т Плюс
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