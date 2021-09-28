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Общество

Олег Лавричев: "4 ноября – не только праздник величия Нижнего Новгорода, но и гордости за твердость характера наших предков"

04 ноября 2021 09:42  [61] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с днем народного единства.

"В этом году мы с вами празднуем целый ряд памятных дат: 800-летие со дня основания Нижнего Новгорода, 800-летие со дня рождения Александра Невского и 800-летие заложенного вместе с городом Михайло-Архангельского собора, в котором покоятся останки Кузьмы Минина", - сказал он.

"Гражданский порыв наших земляков – Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, спас от гибели целую страну и навсегда вписал нижегородский народ в славные страницы истории нашей Родины. День народного единства – это праздник, увековечивший подвиг нижегородцев, освободивших Москву от польских интервентов. Это важное событие в истории России также продемонстрировало героизм и сплоченность русского народа вне зависимости от происхождения и вероисповедания", - добавил Олег Лавричев.

"Память о подвиге ополчения Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского до сих пор жива в сердцах потомков – нас с вами. Значит 4 ноября – не только праздник величия и силы Нижнего Новгорода, но и гордости за мужество и твердость характера наших предков. А еще это урок подрастающему поколению, которое должно помнить, что только вместе, объединив усилия, можно преодолеть препятствия, справиться с любыми трудностями и достичь общей цели", - говорится в его поздравлении.

"Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и успехов во всех ваших начинаниях на благо Отечества и Нижнего Новгорода! Пусть в ваших домах будут мир и благополучие, а в сердцах – гордость за нашу страну и наш город", - резюмировал председатель Гордумы.

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