Олег Лавричев: "4 ноября – не только праздник величия Нижнего Новгорода, но и гордости за твердость характера наших предков"

Олег Лавричев
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Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с днем народного единства.
"В этом году мы с вами празднуем целый ряд памятных дат: 800-летие со дня основания Нижнего Новгорода, 800-летие со дня рождения Александра Невского и 800-летие заложенного вместе с городом Михайло-Архангельского собора, в котором покоятся останки Кузьмы Минина", - сказал он.
"Гражданский порыв наших земляков – Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, спас от гибели целую страну и навсегда вписал нижегородский народ в славные страницы истории нашей Родины. День народного единства – это праздник, увековечивший подвиг нижегородцев, освободивших Москву от польских интервентов. Это важное событие в истории России также продемонстрировало героизм и сплоченность русского народа вне зависимости от происхождения и вероисповедания", - добавил Олег Лавричев.
"Память о подвиге ополчения Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского до сих пор жива в сердцах потомков – нас с вами. Значит 4 ноября – не только праздник величия и силы Нижнего Новгорода, но и гордости за мужество и твердость характера наших предков. А еще это урок подрастающему поколению, которое должно помнить, что только вместе, объединив усилия, можно преодолеть препятствия, справиться с любыми трудностями и достичь общей цели", - говорится в его поздравлении.
"Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и успехов во всех ваших начинаниях на благо Отечества и Нижнего Новгорода! Пусть в ваших домах будут мир и благополучие, а в сердцах – гордость за нашу страну и наш город", - резюмировал председатель Гордумы.
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