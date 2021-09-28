Наркозно-дыхательный аппарат

Медицинский прибор, обеспечивающий общий наркоз с помощью специальных доз газообразных и жидких смесей в комплексе с ИВЛ и анализом показателей пациента, называется наркозно-дыхательным аппаратом. Подробное описание тут на сайте. Однако, подача медикаментов – это далеко не единственное предназначение такого оборудования.
Новая аппаратура – это комплексное систематизированное медицинское оборудование, помогающее обеспечивать вентиляцию легких пациентов. Подобные приборы активно используются в медучреждениях и мобильных реанимационных бригадах. Богатая классификация наркозно-дыхательного оборудования позволяет подобрать функционал по потребностям каждого отделения клиники или иного учреждения.
Принцип работы аппарата
Оборудование для подачи концентрированного кислорода продумано до мельчайших подробностей. Обычно оно состоит из:
Большая часть разновидностей оборудования является многофункциональными. Как правило, это напольная мобильная система с прочными колесами. Иногда используются аппараты настенного или переносного типа.
Основные функции
Наркозные аппараты могут обладать различными функциями. Некоторые из них могут даже взаимодействовать с компрессорами воздуха или другими устройствами. Но все они имеют стандартный набор основных функций. Он включает в себя:
Будет ли определенный аппарат иметь дополнительные функции, напрямую зависит от его технических возможностей. Модели с встроенным оборудованием для вентиляции легких дают возможность:
Кроме этого, некоторые модели имеют дополнительную функцию анализа и контроля газообмена. Многие из таких моделей могут взаимодействовать с реанимационным оборудованием и прочими медицинскими приборами.
Отличаться могут и контуры дыхания. Они делятся по способу подачи медикаментов в дыхательные пути на:
Каждая из вышеуказанных моделей будет более эффективна, в зависимости от определенной сферы ее применения.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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