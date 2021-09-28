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Наркозно-дыхательный аппарат

03 ноября 2021 10:53  [66]

Медицинский прибор, обеспечивающий общий наркоз с помощью специальных доз газообразных и жидких смесей в комплексе с ИВЛ и анализом показателей пациента, называется наркозно-дыхательным аппаратом. Подробное описание тут на сайте. Однако, подача медикаментов – это далеко не единственное предназначение такого оборудования.

Новая аппаратура – это комплексное систематизированное медицинское оборудование, помогающее обеспечивать вентиляцию легких пациентов. Подобные приборы активно используются в медучреждениях и мобильных реанимационных бригадах. Богатая классификация наркозно-дыхательного оборудования позволяет подобрать функционал по потребностям каждого отделения клиники или иного учреждения.

Принцип работы аппарата

Оборудование для подачи концентрированного кислорода продумано до мельчайших подробностей. Обычно оно состоит из:

  • Источника газа;
  • Дозатора, поддерживающего нужный уровень концентрации смеси;
  • Испарителя жидких наркотических смесей;
  • Контура, подающего газ в респиратор и отводящего его обратно.

Большая часть разновидностей оборудования является многофункциональными. Как правило, это напольная мобильная система с прочными колесами. Иногда используются аппараты настенного или переносного типа.

Основные функции

Наркозные аппараты могут обладать различными функциями. Некоторые из них могут даже взаимодействовать с компрессорами воздуха или другими устройствами. Но все они имеют стандартный набор основных функций. Он включает в себя:

  • Принудительное вентилирование легких ручного или аппаратного типа;
  • Спонтанное дыхание;
  • Вентиляция по закрытому контуру.

Будет ли определенный аппарат иметь дополнительные функции, напрямую зависит от его технических возможностей. Модели с встроенным оборудованием для вентиляции легких дают возможность:

  • Контролировать количество газа, которое поступает в легочную систему больного;
  • Постоянно мониторить дыхание пациента;
  • Фиксировать количество смеси на выдохе.

Кроме этого, некоторые модели имеют дополнительную функцию анализа и контроля газообмена. Многие из таких моделей могут взаимодействовать с реанимационным оборудованием и прочими медицинскими приборами.

Отличаться могут и контуры дыхания. Они делятся по способу подачи медикаментов в дыхательные пути на:

  • Открытые;
  • Полуоткрытые;
  • Полузакрытые;
  • Закрытые.

Каждая из вышеуказанных моделей будет более эффективна, в зависимости от определенной сферы ее применения.

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