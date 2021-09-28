Движение транспорта приостановят на участке ул. Лоскутова 5 и 6 ноября Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта приостановят на участке ул. Лоскутова 5 и 6 ноября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, речь идет об участке дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

Ограничение вводится на период с 10:00 до 20:00 5 и 6 ноября.

Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.