Фото:
Движение транспорта приостановят на участке ул. Лоскутова 5 и 6 ноября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, речь идет об участке дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова.
Ограничение вводится на период с 10:00 до 20:00 5 и 6 ноября.
Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+