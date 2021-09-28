Юрий Шалабаев: "Спустя века, девиз "Купно заедино!" не теряет своей актуальности" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил в адрес жителей города своё поздравление с Днем народного единства.

"Четыре с небольшим века назад, в 1612 году, у подножья Ивановской башни нижегородского Кремля прозвучал призыв "Купно заедино!", который помог консолидировать все силы и ресурсы в борьбе с польскими интервентами за свободу и независимость нашей Родины", - говорится в сообщении мэра.

"Спустя века, этот девиз не теряет своей актуальности: только вместе мы сможем сделать наш Нижний Новгород комфортным, сохранить его красоту и благоустройство, выполненное к 800-летию нашего города, придумать и реализовать новые проекты, которые сделают наш город еще лучше. Только совместными усилиями мы сможем победить нового врага – COVID-19", - написал глава Нижнего Новгорода.



"Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, веры в свои силы и поддержки единомышленников! Пусть чувство единения станет залогом новых свершений и побед, придаст сил, энергии и настойчивости в достижении самых заветных целей!" - пожелал нижегородцам Юрий Шалабаев.